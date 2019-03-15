В Азовском море авиация и корабли провели учения: опубликовано видео
Моряки отражали воздушное нападение, а самолеты прикрывали морские силы с неба
Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
На маневрах присутствовал и командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, который проверил боевую готовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Госпогранслужбы при выполнении боевых задач в Азовском море.
На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги, и был осуществлен выход из пункта базирования ля отработки задач.
"В ходе выполнения совместных мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня из штатного вооружения кораблей по надводной цели. При переходе морем корабли осуществляли маневры и построение в различные боевые порядки – ордер противовоздушной обороны, походный строй кильватера, боевой строй фронта. Проверка боевой готовности и тренировка показала отличную слаженность кораблей и авиации, их способность выполнять боевые задачи точно, метко и в установленные сроки", – говорится в сообщении ООС.
Напомним, в конце января авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.
А на днях в Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ. В рамках учений морской буксир ВМС Украины вышел в море, однако во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Азовском море авиация и корабли провели учения: опубликовано видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия побряцала оружием в оккупированном Севастополе
Расчеты противовоздушной обороны ПВО фрегата ЧФ "Адмирал Макаров" провели тренировку по отражению средств воздушного нападения противника
Проверили умения и выучку: реактивщики ВСУ провели учения, опубликовано видео
Пока на востоке Украины сохраняется хрупкое перемирие, украинские военные держат порох сухим