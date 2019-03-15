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В Азовском море авиация и корабли провели учения: опубликовано видео

Сегодня, 10:52

Моряки отражали воздушное нападение, а самолеты прикрывали морские силы с неба

Фото: скриншот
Фото: скриншот.
В Азовском море авиация и корабли провели учения: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b67/795/5c8b67795bbff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b67/795/5c8b67795bbff.jpg Украина Моряки отражали воздушное нападение, а самолеты прикрывали морские силы с неба

Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

На маневрах присутствовал и командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, который проверил боевую готовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Госпогранслужбы при выполнении боевых задач в Азовском море.

На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги, и был осуществлен выход из пункта базирования ля отработки задач.

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"В ходе выполнения совместных мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня из штатного вооружения кораблей по надводной цели. При переходе морем корабли осуществляли маневры и построение в различные боевые порядки – ордер противовоздушной обороны, походный строй кильватера, боевой строй фронта. Проверка боевой готовности и тренировка показала отличную слаженность кораблей и авиации, их способность выполнять боевые задачи точно, метко и в установленные сроки", – говорится в сообщении ООС.

Напомним, в конце января авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.

А на днях в Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ. В рамках учений морской буксир ВМС Украины вышел в море, однако во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль.

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Тег авиация, азовское море, корабли, учения

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