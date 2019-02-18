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В Азовском море прошли масштабные учения с кораблями, артиллерией и самолетами: видео

Сегодня, 18:54

В учениях были задействованы силы Госпогранслужбы и ВМС

В Азовском море прошли масштабные учения с кораблями, артиллерией и самолетами: видео Украина В учениях были задействованы силы Госпогранслужбы и ВМС

В Азовском море корабли и катера Морской пограничной охраны и подразделения Военно-морских сил, совместно авиацией и артиллеристами из состава Объединенных сил провели учения на Приазовском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Военные моряки, пограничники, армейская и тактическая авиация, а также артиллеристы из состава Объединенных сил проводили совместные действия по отражению наступления условного врага", - говорится в сообщении.

Все подразделения были подняты по тревоге и на море отработали комплексное взаимодействие морской группировки в составе кораблей и катеров Морской охраны Госпогранслужбы и ВМС Украины.

"В ходе учений были отработаны мероприятия по вызову авиации, по ее наводке, по наведению артиллерии. Управление осуществлялось с морского буксира "Корец" и я считаю, что военные моряки, летчики и артиллеристы справились с поставленной задачей", – заявил командир корабельно-катерной группы ВМС Андрей Агапитов.

Также сообщается, что во время морского перехода команды улучшали навыки по противодействию условному нарушителю, а экипажи отрабатывали действия по обороне от подводных диверсантов.

Их действия прикрывали самолеты и вертолеты Объединенных сил, а также средства ПВО. В частности, был поднят вертолет Ми-24 и дежурное звено ударных самолетов Су-25, которые тренировались наводить на цель и провели условный воздушный бой.

Также в штабе ООС отметили артиллеристов, которые оперативно прибыли в указанный район побережья, развернулись в боевые порядки и поразили условные морские цели.

Напомним, недавно в Винницкой и Херсонской областях стартовали военные учения. Кроме того, в Украине начались военные учения "Чистое небо" при участии авиации.

Также мы сообщали о том, как в Днепропетровской области военные из 24-го отдельного штурмового батальона провели масштабные учения. Маневры проходили на Новомосковском общевойсковом полигоне – отрабатывалась подготовку к оборонительному бою, его ведение и наступательные действия.

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Тег пограничники, ВМС, азовское море, Азов, учения

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