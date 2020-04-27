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В багатьох країнах ЄС існує практика наявності єдиного дистрибутора тютюнових виробів

27 апреля, 15:00

Актуально

Логістична компанія надає виробникам і торговим точкам комплексний сервіс

В Італії, Франції і Іспанії один дистриб’ютор доставляє в роздріб продукцію всієї тютюнової галузі – так працює компанія Logista. Держава контролює, чи дотримується компанія "нейтралітету" до всіх виробників і чи не порушує правила гри, про це йдеться в матеріалі "Економічної правди".

"Компанія надає виробникам і торговим точкам комплексний сервіс, гарантує, що продукцію можна повністю відслідковувати по всьому ланцюжку дистрибуції. Сучасні інформаційні системи дозволяють точкам збуту дізнатись показники їх продажу та запасів у режимі реального часу, що дозволяє краще керувати своїм бізнесом", – пояснюють в Logista.

В Італії Logista доставляє цигарки в понад 55 тис. точок продажу, має альтернативні способи замовлення і доставки.

В Україні найбільшими виробниками цигарок є чотири міжнародні компанії – Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Вони постачають цигарки на близько 60 тис. торгових точок і на розкладки 30 великих торгових мереж.

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