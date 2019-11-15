В Балаклее у военных снова взрываются боеприпасы: первые видео

Весной 2018 года там уже было масштабное ЧП на военных складах

/ Фото: Twitter

Только 14 ноября в Винницкой области на военном складе вспыхнул мощный пожар, как сегодня в Харьковской области в Балаклее у военных случилось новое ЧП – снова взрывы боеприпасов и пожар. Соответствующие сообщения и первые видео стали появляться в сети, а также один из очевидцев сообщил сайту "Сегодня".

Люди пишут: "Балаклея, опять взрывы, сообщает мне подруга оттуда", "Горим, взрываемся прямо сейчас".

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На видео можно увидеть густые клубы дыма, а также слышны разрывы боеприпасов.

По словам очевидца Сергея, находившегося в километре от эпицентра взрыва, сначала прозвучал один мощнейший взрыв, потом – десяток поменьше. Как говорят местные жители, это "напортачили военные", разбиравшие боеприпасы. На данный момент взрывы прекратились, однако над складами оружия поднимается дым от пожарища.

В то же время пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин в комментарии сайту 057.ua рассказал: "Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже".

А в Министерстве обороны Украины рассказали, что произошло ЧП при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно – один из саперов был ранен.

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