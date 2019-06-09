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В Бангладеш задержали шестерых украинцев: МИД обратился с нотой

9 июня, 14:17

Граждане Украины подозреваются в мошенничестве с банкоматами, они даже были арестованы

Фото: bdnews24.com
Фото: bdnews24.com.

Посольство Украины в Индии обратилось с нотой к властям Бангладеш относительно задержания шестерых украинцев, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

По его словам, 10 июня украинские дипломаты посетят посольство Бангладеш в Дели, чтобы получить информацию по задержанным украинцам.

"В связи с задержанием граждан Украины в Бангладеш посольство Украины в Индии безотлагательно обратилось нотой в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания и сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья задержанных. Консул готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении удерживания граждан Украины, а также проведение встреч с компетентными органами страны. Посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными. Данное дело находится на контроле МИД и посольства Украины в Индии", – заявил Кирилич.

Как сообщали СМИ Бангладеш, 31 мая мошенники неоднократно осуществили несанкционированные снятия наличных средств с банкомата банка Dutch-Bangla Bank в Дакке. Позже полиция задержала члена группировки в момент снятия средств с другого банкомата, расположенного в центральном районе столицы. Затем были задержаны еще 5 членов украинской группировки. 3 июня суд арестовал шестерых украинцев на трое суток. Задержанными оказались Денис Витомский (20 лет), Назарий Вознюк (19), Владимир Трищинский (37), Сергей Украинец (33), Олег Шевчук (46) и Валентин Соколовский (37).

Напомним, в январе нынешнего года в Киеве задержали 25 мигрантов из Бангладеш, попавших к нам через Россию. Был разоблачен канал нелегальной миграции из Азии в страны Евросоюза.

А тем временем после задержания многодетной украинки в Грузии в Украину вернулись дети. Дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России и им необходима длительная реабилитация. Саму женщину подозревают в торговле детьми.

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Тег Бангладеш, украинцы, посольство, мид, задержание, кирилич

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Источник:

УНИАН

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