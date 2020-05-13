В Беларусь украинцы смогут въезжать только по загранпаспорту

Из Беларуси еще можно будет вернуться на родину с обычным паспортом, а вот поехать туда – нужен заграндокумент

Кабинет министров на своем заседании частично остановил действие Соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан. Теперь с 1 сентября украинцы смогут ездить в эту страну только по загранпаспорту.

Согласно Соглашению от 2009 года, украинцы имели право ездить в Беларусь по внутренним паспортам гражданина Украины. Теперь же новым постановлением правительства отменен выезд в Беларусь с обычным паспортом с 1 сентября, и туда можно будет отправиться по заграничному или дипломатическому паспорту.

Изменения в Соглашение между парламентами двух стран касаются лишь выезда украинцев в Беларусь. При въезде граждан Украины с территории Беларуси их будут пропускать по внутреннему украинскому паспорту.

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В правительстве считают, что у обычного паспорта низкий уровень защиты и выросло количество подделки документа. Фальшивый паспорт могут использовать для выезда в Беларусь для совершения преступных действий (или уже действующие преступники). Также отсутствие в паспорте украинцев информации на английском языке делает невозможным считывание данных для проверки по базам Интерпола. При этом загранпаспорт ускорит пропуск на границе.

Напомним, в 2016 году у украинцев возникли проблемы с белорусскими пограничниками – Беларусь отказывалась пускать украинцев по новым паспортам. Там отмечали, что ID-карты не предусмотрены как документ для пропуска через белорусскую госграницу.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему Беларусь не пускала украинцев с биометрическими паспортами. Стоит отметить, что в отличие от "старой книжечки", ID-паспорт с обеих сторон защищен тройной степенью защиты.

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