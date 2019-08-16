В Бердичеве ЗИЛ насмерть задавил женщину

Трагедия произошла на городской свалке, где "ЗИЛ", двигавшийся задним ходом, наехал на женщину

/ Фото: Полтавщина

На территории городской свалки Бердичева, 15 августа около 16:10 грузовик "ЗИЛ" совершил наезд на 46-летнюю женщину, которая вследствие полученных травм скончалась. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

На данный момент полиция начала досудебное расследование инцидента.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля "ЗИЛ", 50-летний житель района, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину, 46-летнюю жительницу Бердичева, которая находилась неподалеку.

В результате наезда женщина получила телесные повреждения и во время транспортировки в больницу скончалась в автомобиле "скорой".

"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия", – добавили в полиции.

Ранее новости "Сегодня" писали о смертельном ДТП из-за невнимательности, которое произошло в Киеве. Так, по предварительной информации следователей, водитель фургончика- хлебовозки, по каким-то причинам не соблюдавший безопасную дистанцию, нажал на газ и врезался в легковое авто, которое двигалось перед ним. В результате аварии погибла женщина.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

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