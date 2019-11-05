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В ближайшее время Канада передаст Украине вооружение – МИД

5 ноября, 09:39

Украинская и канадская стороны уже давно договариваются о военных поставках, но возникла небольшая задержка

/ Фото: Pixabay

Ранее Канада отказалась бесплатно передавать оружие Украине, поэтому оно будет закуплено и должно оказаться на нашей земле уже в ближайшие дни или недели.

Об этом сказал в интервью "Укринформу" заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Он уточнил, что речь идет о покупке оружия, а не о безвозмездной передаче.

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"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составляющие. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", – сказал Боднар.

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Дипломат отметил, что это откроет дверь к расширению спектра военного сотрудничества в будущем.

"Мы также обсудили основания специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребности украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что – нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября", – добавил замминистра.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду заявлял, что удалось договориться о поставках бронетехники в Украину. Позже глава МВД Арсен Аваков говорил, что обсудил с канадским министром обороны вопросы о новейших бронемашинах и некоторых компонентах вооружения – речь шла о конкретном современном нужном Украине виде вооружения. В свою очередь в начале октября в Канаде оппозиция предложила выделить Украине летальное оружие.

В то же время в Украине отмечают, что поставка канадских бронетранспортеров – это позитивное явление для украинской армии, но в то же время с этим могут возникнуть определенные сложности. Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, нужна ли действительно Украине бронетехника из Канады.

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Канада оружие снайперская винтовка Василий Боднар

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