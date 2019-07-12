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В ближайшие часы по Киеву пронесется мощная гроза

12 июля, 13:22

Даже объявлен желтый уровень опасности

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Синоптики предупредили о грозах, которые надвигаются на Украину, передают в Укргидрометцентре. 

Под ударом особенно окажется Киев и Киевская область. В столичном регионе на ближайшие часы объявлено штормовое предупреждение из-за грозы.

Даже объявлен желтый уровень опасности. 

"В ближайший час и до конца суток 12 июля гроза (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении касается Киева и Киевской области.

Как мы уже писали, сегодня в Украину "заглянет" небольшое потепление, однако почти на всей территории страны пройдут дожди.

дождливая прохладная погода, которая установилась в Украине в последние несколько дней, продержится до выходных. Но затем придет потепление. Правда, оно будет недолгим, и уже с началом новой недели в Украину вернутся дожди и снова похолодает. Читайте подробней в прогнозе на ближайшие дни, когда уйдут дожди и потеплеет.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

Напомним, недавно в Украине бушевала непогода и натворила бед в некоторых областях. Смотрите в видеосюжете, как непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья:


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Тег погода, дождь, непогода, гроза, погода в Киеве, погода в Украине

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