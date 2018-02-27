В ближайшие дни Украину накроют сильные метели – синоптик

Мороз не отпустит западные области страны, но метели до них могут не дойти

В ближайшие несколько суток в Украине будет морозно, и стоит ожидать сложных погодных условий – почти всю страну накроют снегопады и метели. Об этом в эфире "5 канала" рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Синоптик отметила, что уже сегодня в большинстве южных, центральных и восточных областей Украины зафиксированы порывы ветра 15-24 м/с. Кроме того, циклон, который сейчас над Черным морем, приводит в Украину снегопады и метели.

"На следующие сутки осадки распространятся на большинство северных областей, также в Киеве во второй половине дня мы ждем снег и метели", – рассказала Голеня.

Вместе с тем, по словам синоптика, циклон до западных областей страны не дойдет, и ситуация останется спокойной, однако морозной.

"На Западе будут морозы и ночью 13-18 градусов, местами 20-23 градусов (мороза – Ред.). На Закарпатье – меньше, поскольку за горами они будут не так чувствовать холод", – отметила Голеня.

При этом даже с прохождением этого циклона непогода в Украине не утихнет – на 1 марта ожидается второй циклон, сообщила синоптик.

"Это – первый циклон. За ним 1 марта мы ожидаем второй циклон, поэтому на ночь в южных областях ситуация несколько улучшится, но завтра днем, на вечер снова в южных областях, а затем в ночь 1 марта снова практически всю территорию, кроме запада, накроют сложные погодные условия со снегопадами, метелями", – рассказала Голеня.

Самая сложная погода будет 1 марта ночью в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях – эти регионы ожидают очень сильные снегопады, метели и снежные заносы, отметила синоптик.

Отметим, на данный момент известно как минимум о десяти жертвах холодов в Европе: трое погибли во Франции, еще четверо – в Польше и трое – в Литве. При этом другие источники сообщают, что число жертв суровых холодов в Польше превысило 20 человек. Кроме того, транспортная инфраструктура европейских стран пострадала от снегопадов – отменены многие рейсы, а поезда курсируют с задержками.