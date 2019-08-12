В ближайшие дни – жара до +35: синоптик рассказала, когда придет прохлада

В Украине ожидается сильная жара. 13 августа в большинстве областей температура перевалит за 30 градусов, а дожди будут идти в основном на западе страны. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, температура воздуха в большинстве областей составит 30-35 градусов.
"В восточных областях ожидается 26-32 градуса, на Волыни, в Ровенской и Львовской областях воздух будет свежее – 24-28 градусов. Грозовые дожди пройдут во вторник в зоне атмосферного фронта на западе, вечером на севере Украины и также на Виннитчине. Температурные контрасты значительные: жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом. На остальной территории Украины – юг, восток, большая часть центра – будет сухо и солнечно. Здесь очень осторожно с огнем – при таких условиях возрастает пожарная опасность", – написала Диденко.
В Киеве во вторник ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня 31-34 градуса. Дождь с грозой возможен в столице во второй половине дня или, скорее, вечером.
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В среду, 14 августа, в Украине все еще будет очень жарко, но в некоторых западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха – 18-24 градуса.
"В дальнейшем похолодание постепенно будет распространяться по всей Украине. Дольше продержатся восток, юг и центральные области, ближе к востоку – там жара ослабеет только в конце недели, в субботу-воскресенье. Поэтому, 13 августа прячемся от жары, 14 августа делаем лепешки, 15 августа держим ближе цитрамон, в конце недели догоняем летнюю погоду на юге и востоке Украины", – подчеркнула синоптик.
Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа в Киеве и области непогода натворила бед. Буря повалила десятки деревьев, часть из которых повредили автомобили. Подтопило подземные переходы. А в одном из спальных районов ураган снял с крыши недостроя тяжелые куски стройматериалов.
Кроме того, на днях в пяти областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 205 населенных пунктов. А в Ровенской области из-за урагана электропровода упали на бабушку и внучку. Смотрите подробней в видеосюжете:
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