В боевой бригаде ВСУ разоблачили "крота" российских спецслужб

Россиянин прикинулся беженцем и, собрав документы, пытался устроиться на службу в украинскую армию

Вскоре после того, как Служба безопасности Украины заблокировала попытки ФСБ России завербовать высокопоставленного украинского военнослужащего, российскому шпиону не дали внедриться в одну из боевых бригад ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, "кротом" страны-оккупанта оказался гражданин РФ, который в 2018 году попал в компрометирующую ситуацию и, будучи под стражей с применением физического воздействия и психологического давления, был завербован сотрудниками ФСБ.

"Вскоре, получив задание устроиться на военную службу в украинской армии, агент ФСБ был переправлен кураторами на территорию Украины. В обход пункта пропуска пересек государственную границу и легализовался как беженец", – добавили в СБУ.

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Выясняя в течение года обстановку вокруг военных частей, которые принимают участие в операции Объединенных сил на Донбассе, засланный шпион собрал необходимые документы, часть из которых были поддельными, и в 2019 году подал их, чтобы быть принятым на военную службу в одной из боевых бригад Сухопутных войск ВСУ как иностранец.

Для координации с российскими спецслужбами агент использовал защищенные каналы связи, но контрразведка Украины раскрыла его. На данный момент в отношении россиянина приняты упредительные меры.

В совокупности ему грозит до 20 лет лишения свободы: до 15 за шпионаж (ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины) и до 5 лет за передачу и собирание сведений в сфере обороны (ч. 1 ст. 330 УКУ).

А в 2018 году СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

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