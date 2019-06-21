В больницах Львовской и Луганской областей с отравлениями находятся 60 человек

Среди отравившихся людей 38 – дети

Фото: Pixabay

По состоянию на утро 21 июня в больницах Луганской и Львовской областей с отравлениями находятся 60 человек, из них 38 – дети. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

"В Каменка-Бугской районной больнице с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция остаются госпитализированными 22 человека (из них 7 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в поселке Каменка-Бугская", – говорится в сообщении.

Также в Рубежанской городской больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в Рубежном.

Отмечается, что 20 июня дополнительно госпитализировали еще 11 человек с тем же диагнозом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во львовском ресторане "Озон" отравились десятки людей. В заведении был назначен комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, недавно во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу после празднования свадьбы в одном из львовских ресторанов попали 47 человек.

Также мы сообщали, что после массового отравления в лагере "Буковинка" на территории Черновицкой области медики обнаружили в пробах продуктов опасные бактерии – кишечную палочку и стафилококк. По данным Госпродпотребслужбы, всего медицинская помощь понадобилась 31 человеку – 29 детям и двоим взрослым. По факту массового отравления детей было открыто уголовное производство.

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