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В "Большом интервью с Тиграном Мартиросяном" Игорь Смешко расскажет о визите Помпео и рынке земли

31 января, 16:59

Также в интервью — правда о кадровых перестановках в правительстве Украины и рынке земли

Еженедельно по пятницам праймовый выпуск новостей "Сегодня" в 19:00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24" завершается "Большим интервью с Тиграном Мартиросяном". В эту пятницу, 31 января, гостем Тиграна Мартиросяна станет глава Службы безопасности Украины 2003-2005 годов Игорь Смешко. Они поговорят о:

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  • Вояже по Восточной Европе. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев. Какова цель визита чиновника?
  • Реорганизации правительства от президента. Ожидать ли в ближайшее время кадровых изменений в Кабинете Министров? Если да, то каких?
  • Законе о труде
  • О рынке земли
  • О перспективах следующей пленарной недели

Как известно, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео прибыл в Киев в четверг, 30 января. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили развитие инфраструктуры Донбасса, ход реформ в Украине и торговые отношения между Украиной и США. Также Зеленский поблагодарил США за помощь в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

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смешко телеканал Украина Украина 24 Тигран Мартиросян

Источник: Сегодня

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