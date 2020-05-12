В Борисполе организовали передвижной кинотеатр "Оставайся на "Домашнем": смотри кино на балконе"

Кино на балконе было с попкорном и общением в прямом эфире

Киевстар совместно с компанией "Планета Кино" организовал показ украинского фильма "Мои мысли тихие". Передвижной кинотеатр разместили во дворе одного из жилых комплексов Борисполя, а его жители могли смотреть фильм прямо со своих балконов, не нарушая условий карантина.

Для такого мероприятия на территории ЖК установили большой экран, который был виден из окон и балконов жителей, а звук транслировали на волнах радио Miami (Киев 100,5 FM). Чтобы полностью погрузить зрителей в атмосферу кинотеатра, партнер показа "Планета Кино" бесконтактно доставил попкорн, оставив его у двери.

После завершения сеанса все желающие могли приобщиться в Facebook к прямому эфиру с главной актрисой фильма – Ирмой Витовской, которая поделилась своими впечатлениями от этого события, а также воспоминаниями о съемках ленты и лайфхаками, связанными с пребыванием на самоизоляции.

"С самого начала карантина мы активно призывали наших абонентов к сознательному соблюдению самоизоляции и были первыми, кто дистанционно снял рекламный ролик для ТВ с важным сообщением #простозалишайтесявдома. Мы реализовали много инициатив, чтобы наши абоненты могли провести карантин комфортно. Рады, что этот проект дал возможность внести разнообразие в будни наших абонентов и еще раз напомнить о важности соблюдения карантина", – прокомментировал маркетинг-директор компании Киевстар Павел Даниман.

Проект организовало агентство Plombir Event.

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