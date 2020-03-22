В "Борисполе" приземлился самолет с эвакуированными из Испании украинцами – видео

По результатам анализа, людей с болезнью не выявили

Из Испании, куда ранее доставили партию медицинских масок из Украины, в Украину рейсом "Аликанте-Киев" вечером 21 марта прибыли 216 граждан Украины после закрытия границ из-за вспышки коронавирус в мире.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Пограничники и медработники аэропорта "Борисполь" провели украинцам температурный скрининг и отбор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавирус.

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Видео: Министерство инфраструктуры

"Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей. По результатам анализа, людей с болезнью не выявили. Все граждане Украины пропущены на территорию государства по установленному порядку", – говорится в сообщении.

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Напомним, на Центральный железнодорожный вокзал Киева 20 марта прибыли два поезда из польского Перемышля, на которых вернулись эвакуированные украинские граждане. Пассажиров встречали в спецкостюмах сотрудники Киевской службы спасения.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила еще два поезда класса "Интерсити+" Перемышль – Киев для возвращения украинцев на родину. Ранее были назначены четыре таких поезда. Так, поезд №705/706 – 716/715 отправился из Перемышля 21 марта в 13:10 и прибыл в Киев в 22:17 того же дня. Поезд №715/716 – 706/705 отправился 21 марта в 15:50, прибыл в Киев в 00:46 22 марта.

Позже стало известно, что семерых пассажиров, прибывших спецпоездами из Польши, госпитализировали во Львове.

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