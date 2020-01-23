В "Борисполе" провели экстренное заседание в связи с китайским вирусом

В самолеты, где выявят людей с подозрением на пневмонию, первым будет заходить санитарный контроль

В международном аэропорту "Борисполь" созвали экстренное заседание по ситуации вокруг распространения вируса из Китая.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, закрывать воздушные ворота в страны Азии здесь не собираются.

В частности, сегодня вечером должен отправиться рейс в Таиланд. Впрочем, в "Борисполе" разработали схему действий в случае вирусной опасности.

"Если экипаж имеет какое-то подозрение, что у человека есть эта эпидемия, пневмония, то командира корабля – он имеет такую возможность – отправляет судно на специальную стоянку. И первыми на борт заходят сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля. На данный момент таких инцидентов еще не было", – сообщил корреспондентам "Сегодня" заместитель директора по коммерческой деятельности международного аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Минздраве оценили риск занесения коронавируса в Украину. По мнению чиновников, нынешний уровень угрозы не требует ограничений на перемещение грузов, товаров или путешествующих лиц.

На сегодня установлен средний эпидемиологический риск возможного завоза нового смертельного коронавируса из Китая в Украину. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Ранее в Минздраве рассказали о главной проблеме с коронавирусом, с которой столкнулись украинские медики.

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