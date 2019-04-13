В Бродах в результате ДТП пострадал велосипедист

Водитель ВАЗ-2108, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении велосипедисту

В Бродах в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист. ДТП произошло 12 апреля около 13:40 на улице Бляхарской. Об этом сообщает полиция Львовской области.

"Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля ВАЗ-2108, 27-летний житель Бродовского района, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении велосипедисту, 18-летнему жителю этого же района, в результате чего произошел наезд. Велосипедист получил телесные повреждения. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мотоциклист и велосипедист погибли в результате столкновения на объездной дороге Львова. Авария произошла поблизости села Рясное-Русское Яворовского района. Оба участника ДТП скончались на месте происшествия от полученных травм.

Также мы писали, что в Коростене под колесами легковушки погиб велосипедист. Жертвой наезда стал 75-летний местный житель, который, двигаясь впереди в попутном направлении, резко изменил направление движения, выполнив поворот. От полученных травм велосипедист погиб на месте аварии.

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