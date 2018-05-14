В центре Чернигова забил 20-метровый "гейзер" с кипятком

В центре Чернигова утром прорвало трубу с кипятком. Из-под асфальта забил фонтан высотой метров 20.

Никто из людей не пострадал. Задело несколько припаркованных машин.

На место вызвали патрульную полицию, и вода перестала фонтанировать уже через 10 минут – так же внезапно, как и начала.

Напомним, в оккупированном РФ Крыму многие пляжи находятся в катастрофическом состоянии. На одном из пляжей Алушты заметили бьющий прямо на пляж "фонтан фекалий".

Также мы писали, что в ночь на 1 мая в Николаеве произошел серьезный прорыв канализации – на пересечении улиц Лескова и Даля провалился асфальт и затопило несколько домов. Горожане, пытаясь спасти свои дома, местные жители забаррикадировали здания и дворы мешками с песком.

Ранее коммунальная катастрофа произошла в Прилуках. В одном из крупнейших городов Черниговской области, после крупного прорыва канализации местные жители остались без подачи воды, а некоторые дома были затоплены нечистотами. Как выяснили журналисты "Сегодня", произошел прорыв коллектора, в который сходились все канализационные стоки города, и несколько дней спасатели и сотрудники водоканала не могли добраться до места прорыва.