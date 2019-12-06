В центре Киева показали украинское войско начала прошлого века: фото

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В Киеве в день Вооруженных Сил Украиныоткрыли выставку "Украинское войско: 1917-1932", которая посвящена вооруженным формациям периода Украинской революции.

Выставка представляет собой 19 больших стендов, установленных вдоль Крещатика у здания Главпочтампа. На каждом стенде – композиции из архивных фотографий, художественных иллюстраций и текстовых пояснений.

Материалы рассказывают о том, как формировалось, организовывалось украинское войско в 1917-1921 годах, демонстрируют образцы вооружения, техники, одежду и отличительные знаки родов войск тех лет. На последнем стенде – современные шевроны бригад, воющих на Донбассе: так организаторы демонстрируют преемственность между армией прошлого и настоящего.

Один из авторов проекта, историк Евгений Пинак, объясняет: такой формат выставки делает историю доступной для широкого круга людей.

(На фото: Евгений Пинак, историк, один из авторов проекта "Украинское войско 1917-1921")

"История должна быть доступна каждому человеку, и не только в виде толстых монографий, которые также очень важны. Простая, понятная каждому человеку история. Важно то, что УИНП не ограничивается Киевом, и выставка будет также экспонироваться в регионах. Очень прошу вас читать, распространять и рассказывать информацию другим, чтобы знание истории не пропало, не осталось в узком кругу специалистов, а разошлось широко среди людей. Т.к. если мы не будем учиться на ошибках прошлого, то будем их повторять. Давайте учиться на ошибках и не будем повторять их, я надеюсь эта выставка будет хоть малым, но шагом к этому", - рассказал Евгений Пинак во время открытия.

О том, что важно помнить о традициях, заявил и замминистра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц Алексендр Терещенко.

(На фото: Александр Терещенко, замминистра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц)

"Это очень важная дата для нас, и очень важная выставка. Советская пропаганда 70 лет пыталась стереть нашу национальную память и наша история была связана с советским периодом, советской армией. Именно в 2014 году Украина начала писать новую историю. Но она появилась не на пустом месте. У нас есть славная, и, к сожалению, трагическая история. Без нее нам будет сложно воссоздавать нашу армию", – говорит Терещенко.

Замглавы Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак рассказал, что после Киева выставка отправится по регионам, чтобы как можно больше людей могли с ней ознакомиться.

(На фото: Владимир Тилищак, замглавы Украинского института национальной памяти )

"Выставка посвящена праздникам, которые мы отмечаем – дню ВСУ и столетию Первого зимнего похода. 100 лет назад украинцы впервые в современной истории задекларировали и доказали свою государственную способность. Фактически, 100 лет назад, в украинской революции 1917-1921 года завершилось формирование украинской политической нации, которая осознавала свою политическую субъектность и готова была творить собственную государственную жизнь. Важным элементом этой государственной жизни была способность защищать это государство и эту независимость. На протяжении четырех лет украинцы-добровольцы создавали вооруженные силы и вели борьбу с превосходящими силами противника. Тогда, к сожалению, удержать независимость не удалось. Но и сегодня мы продолжаем ту традицию, которая была начата украинской политической нацией. Мы живем в независимой Украине и также ведем войну за независимость. Эта война идет не только на фронте, но и в информационном пространстве. Элементом этой войны является знание о прошлом. Деятельность УИНП направлена как раз на то, чтобы мы как больше знали о нашем прошлом, о том опыте, который есть у украинского народа. Выставка, которую мы презентуем – не первый и далеко не последний проект УИНП, который направлен на раскрытие, сохранение и восстановление национальной памяти об украинской революции. Эта выставка будет не только в Киеве, мы передадим ее в области, и это один из элементов нашей работы", – рассказал Владимир Тилищак.

Напомним, сегодня в Украине отмечается день ВСУ. С праздником военных поздравили украинские политики, а президент Владимир Зеленский пообещал, что о военных не забудут даже после окончания войны.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

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