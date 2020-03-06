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В центре Киева появился креативный "памятник" козе

6 марта, 16:19

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Статуя расположилась на пешеходной зоне, напротив ресторана балканской кухни "Balkan'Sky"

На Севастопольской площади, по ул. Лобановского, появилась креативная скульптура козы. Статуя расположилась на пешеходной зоне, напротив ресторана балканской кухни "Balkan'Sky".

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Как выяснилось, идея установки арт-объекта принадлежит администрации самого ресторан, в котором из козьего молока готовят и подают традиционные сыры, йогурты, соусы и маринады.

Более того, как рассказали в "Balkan'Sky", скульптура также посвящена и Соломенскому району, где расположено заведение.

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"Как известно, район получил название от популярных домов-мазанок, покрытых соломой со времен XIX века. Конечно, слободка занималась разведением домашнего скота, в том числе, и коз", – говорит собственник ресторана Вячеслав Трунов. И добавляет, что "основой для создания сакраментального образа козы стало как раз сочетание территориальной и гастрономической историй".

Отметим, что еще одна коза расположилась на крыше самого ресторана. И по словам Вячеслава, на этом "Balkan'Sky" пока останавливаться не собирается.

"Наша коза на крыше появилась около полугода назад. Коза на пешеходной зоне была установлена совсем недавно. Но со временем мы планируем расширение "козьей семьи". Мы видим в этом проекте поддержку современного арт-развития Соломенского района и туристического Киева в целом", – добавил он.

Напомним, в январе в Киеве на улицах Крещатик, Лысенко, Шелковичная и Костельная одновременно исчезли старинные статуи и вазы.

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