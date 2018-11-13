В центре Одессы на голову прохожему упал кирпич

Сегодня, 08:19

В полиции уголовного производства пока не открывали, ждут результатов экспертиз


В центре Одессы на голову прохожему упал кирпич. У него сотрясение мозга. Произошло это около аварийного дома, где начали реконструкцию фасада.

Место, где проходил пострадавший дессит, сейчас огорожено. У пострадавшего сотрясение мозга и закрытая травма головы.

Фасад дома – в лесах. Потому что старая двухэтажка рассыпается. Конструкции установили за несколько часов до того, как на прохожего упал кирпич. Не спасла даже сетка.

Два месяца назад с этого же дома обвалился карниз. Люди тогда не пострадали. Куски бетона засыпали балкон одной из квартир и тротуар.

Рабочие, которые ремонтируют фасад, жалуются: горожане не реагируют на ограждения.

В полиции уголовного производства пока не открывали, ждут результатов экспертиз.

Сейчас с фасада дома рабочие сбивают все шаткие камни. У мужчины, на которого упал кирпич, сотрясение мозга. Однако госпитализации не понадобилось. Он сам обратился в больницу. Медики обработали ему рану и отпустили домой.

Ранее мы писали, что в Одессе отвалившийся от фасада здания камень проломил голову 16-летней девочке.

Напомним, в историческом центре Одессы вновь обвалился элемент фасада старого здания.
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"Сегодня"

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