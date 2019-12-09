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В центре Сум поймали парня с опасным наркотиком

9 декабря, 15:52

Игорь Серов

Силовики подозревают, что наркотик готовили на продажу

/ Фото: Pixabay

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В центре Сум провоохранители вычислили и задержали 23-летнего парня, который намеревался продать около 1,5 кг особо опасного наркотика – PVP-соли. По данным экспертов, это синтетическое вещество за рекордно короткое время разрушает человеческий мозг.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер Сумской облполиции Эльвира Биганова.

"В момент задержания у парня при себе было около 1 кг кристаллического вещества синего, красного и белого цветов, – сообщил замначальника сумской облполиции Валерий Строкач. – Задержанного доставили для дачи показаний в отделение полиции, а также провели обыск в его жилище. Там было обнаружено около полукилограмма такого вещества и средства для его расфасовки. Это дает основания полагать, что наркотик был приготовлен для продажи".

По данным полиции, если вина задержанного будет доказана в суде, то ему грозит от шести до 10 лет тюрьмы.

Напомним, по подсчетам экспертов, в Украине сейчас работают более 4 200 наркомагазинов, которые рекламируют свой товар на заборах и остановках общественного транспорта. Несколько десятков из них были закрыты благодаря чат-боту, созданному с участием факультета киберполиции Харьковского нацуниверситета внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Харькове силовики поймали дельца, который продавал наркотики через интернет. Подробности – в сюжете.

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Источник: Сегодня

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