В центре Сум поймали парня с опасным наркотиком

/ Фото: Pixabay

Реклама

В центре Сум провоохранители вычислили и задержали 23-летнего парня, который намеревался продать около 1,5 кг особо опасного наркотика – PVP-соли. По данным экспертов, это синтетическое вещество за рекордно короткое время разрушает человеческий мозг.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер Сумской облполиции Эльвира Биганова.

"В момент задержания у парня при себе было около 1 кг кристаллического вещества синего, красного и белого цветов, – сообщил замначальника сумской облполиции Валерий Строкач. – Задержанного доставили для дачи показаний в отделение полиции, а также провели обыск в его жилище. Там было обнаружено около полукилограмма такого вещества и средства для его расфасовки. Это дает основания полагать, что наркотик был приготовлен для продажи".

По данным полиции, если вина задержанного будет доказана в суде, то ему грозит от шести до 10 лет тюрьмы.

Напомним, по подсчетам экспертов, в Украине сейчас работают более 4 200 наркомагазинов, которые рекламируют свой товар на заборах и остановках общественного транспорта. Несколько десятков из них были закрыты благодаря чат-боту, созданному с участием факультета киберполиции Харьковского нацуниверситета внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Харькове силовики поймали дельца, который продавал наркотики через интернет. Подробности – в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram