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В центре Тернополя сгорел троллейбус

Сегодня, 16:05

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электросети

В центре Тернополя сгорел троллейбус Украина Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электросети

В центре Тернополя посреди улицы сгорел троллейбус. Пожар произошел сегодня, 23 января, около 13: на улице Руськой.

"К месту происшествия немедленно отправились пожарно-спасательные подразделения Тернопольского гарнизона. В короткие сроки пожарные остановили распространение пламени, а уже в 13:49 – полностью ликвидировали пожар", – сообщают в ГСЧС.

Предполагаемая причина возгорания транспортного средства – короткое замыкание электросети. Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются.

Напомним, не так давно в Чернигове на улице Первого Мая во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров.

Также мы писали, что в Одесской области, на трассе Киев – Одесса во время движения загорелся автобус, который перевозил детей.

Ранее  в Киеве на ходу загорелся автобус МАЗ 2012 года выпуска. Как рассказали "Сегодня" в "Киевпастрансе", предварительная причина возгорания – замыкание в электропроводке.

пожар, троллейбус, возгорание, тернопольская область

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Сегодня

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