В центре Тернополя сгорел троллейбус

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электросети

В центре Тернополя сгорел троллейбус 2019-01-23T16:05:00+02:00 Украина Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электросети

В центре Тернополя посреди улицы сгорел троллейбус. Пожар произошел сегодня, 23 января, около 13: на улице Руськой.

"К месту происшествия немедленно отправились пожарно-спасательные подразделения Тернопольского гарнизона. В короткие сроки пожарные остановили распространение пламени, а уже в 13:49 – полностью ликвидировали пожар", – сообщают в ГСЧС.







Предполагаемая причина возгорания транспортного средства – короткое замыкание электросети. Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются.

Напомним, не так давно в Чернигове на улице Первого Мая во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров.

Также мы писали, что в Одесской области, на трассе Киев – Одесса во время движения загорелся автобус, который перевозил детей.

Ранее в Киеве на ходу загорелся автобус МАЗ 2012 года выпуска. Как рассказали "Сегодня" в "Киевпастрансе", предварительная причина возгорания – замыкание в электропроводке.

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Тернополя сгорел троллейбус". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...