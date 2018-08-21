В чайном царстве: репортаж газеты "Сегодня" с чайной фабрики

"Заходи в гости на чай", "Давай сделаем перерыв, чайку попьем" — такие фразы многие из нас слышат и говорят каждый день. В год украинцы выпивают миллионы чашек чая, но с этим растением до сих пор связано много мифов. Мы побывали на фабрике АО "Мономах" и узнали все секреты чайного производства и употребления этого изумительного напитка.

Путь чая

Фабрика компании, которой, как и независимой Украине, в августе исполняется 27 лет, располагается в селе Великая Дымерка под Киевом. Руководят компанией два брата — Богдан и Тарас Барабаш, а работает на производстве, оснащенном по последнему слову техники, почти три сотни людей. "Сырье к нам привозят из Индии, Цейлона, Индонезии, Вьетнама, Китая. Из африканских стран — Кении, Танзании. Чай из каждой страны заметно отличается по вкусу, аромату. Разницу заметит даже дегустатор не самого профессионального уровня. В Украине очень любят цейлонские чаи — они терпкие. А мне нравится кенийский чай. Он менее терпкий, но очень ароматный. В каждой из этих стран есть офис нашего трейдера. Нам присылают образцы, а мы отбираем лучшие. Все хозяйства, из которых к нам попадает чай, сертифицированы. Кроме того, качество продукции нашей компании подтверждено международным сертификатом FSSC 22000", — рассказывает Тарас Барабаш.

Как только переступаешь порог фабрики, сразу погружаешься в мир удивительных и нежных ароматов — цветочных, фруктовых, кофейных. Сотрудники фасуют, пакуют, убирают, следят за работой машин. Здесь говорят: чай это не просто напиток, а настроение. "Сначала сырье поступает на склад. Здесь из мешков в каждой партии берем специальным щупом образцы. Их несут в лабораторию, сравнивают с эталонными, кроме того, проверяют и по многим другим параметрам. Если все хорошо, разгружаем и запускаем сырье в работу. Оно проходит многочисленные этапы очистки, после чего чай фасуется. В это время каждый час контролеры по качеству осуществляют обход, снова отбирают образцы, дегустируют, проверяют качество упаковки, вес. Потом продукция паллетируется, сканируется, после этого снова попадает на склад, а оттуда — в продажу", — поясняет заместитель гендиректора по вопросам производства и качества Инна Невмержицкая. Всего компания производит около 6,5 тысячи тонн чая в год, треть которого отправляется на экспорт.

Миксер и вибросито

Сотрудники фабрики с гордостью рассказывают о том, что умеет делать их чудо-техника. К примеру, растариватель — машина, которая предназначена для очистки сырья от металлических и других посторонних примесей, например, кусочков картона от коробок или ниток. В ней есть магнитные сепараторы и вибросито, а в целом с помощью растаривателя чай проходит тройной контроль. Кстати, проверку могут провести дополнительно и на обычном инспекционном столе. "Если есть малейшие сомнения, чай высыпается и перепроверяется работниками", — говорит Тарас Барабаш.

В огромном миксере делаются различные бленды (чайные смеси). Увидели мы и аппарат, на котором рождаются пакетики с чаем. Специальная бумага на нем формируется в длинный рукав, а пакетики склеиваются с помощью ультразвукового излучателя. В итоге получается максимально безопасный продукт.

Сканер для кофе

В отдельном цехе на фабрике работают с кофе. Его привозят сюда зеленым, а обжаривают в огромном аппарате — ростере. "Этот ростер вмещает 240 килограммов, а начинали мы с машины на 30 килограммов. После обжарки теряется примерно 20% веса кофе", — рассказывают работники. Для очистки напитка здесь закупили продвинутый сортировщик — фотосепаратор. Он сканирует кофе и убирает не только примеси, пыль, но и распознает и отбрасывает некачественные зерна — недозрелые, поломанные или поврежденные.

Миф о чае в пакетиках и лепестки роз

Сейчас украинцы в год потребляют около 18 тысяч тонн чая. По словам Тараса Барабаша, все больше людей отдает предпочтение чаю в пакетиках — ритм жизни становится быстрее, люди спешат и экономят каждую минуту. Причем тенденция эта характерна не только для нашей страны. "По нашим наблюдениям, предпочтения киевлян распределились примерно 50% на 50%: половина любит пакетики, а вторая — лист. Чем дальше на восток, тем больше людей пьет чай в пакетиках. На западной Украине, наоборот, жители больше любят листовой чай, все-таки находят время получить удовольствие", — рассказывает он.

Специалисты уверяют: мнение о том, что пакетированный чай по качеству уступает тому, что запакован в коробки, зачастую ошибочно. И там, и там используют чайный лист, только в случае с пакетами он измельчен. Альтернативный вариант — пирамидки, в которые закладывают крупнолистовой чай. Опровергают и миф о красителях в чае: мол, если он быстро заваривается, туда точно что-то добавляют. На самом деле в этом нет никакой необходимости (коммерчески – это даже невыгодно!). У чая достаточно природных пигментов, которые обеспечивают насыщенный цвет.

Все большую популярность завоевывают в последнее время "чайные букеты" — бленды. Это смеси разных видов чая, напитки с различными добавками — фруктовыми, ягодными, цветочными. Зачастую 80% в них — это основа, черный или зеленый чай. К ней добавляются 20% других ингредиентов, которые придают особенный вкус, аромат или просто используются для красоты. Их на сегодняшний день огромное множество: к примеру, в популярных чаях LOVARE используют лепестки и бутоны роз, васильки, календулу, вишню, рябину, землянику, шиповник, ананас, цедру апельсина, персик, яблоко и многое другое. При производстве блендов добавляют и ароматизаторы, но исключительно сертифицированные, которые никакого вреда здоровью не приносят. "Мы стараемся регулярно создавать новые чайные композиции. Придумывают новые вкусы и сочетания наши сотрудники, причем свою идею может озвучить каждый — например, оператор на производстве. У нас есть профессиональная дегустационная комиссия, которая все предложения изучает, обсуждает, усовершенствует. Важно подобрать и подходящее к аромату и вкусу нового чая название. Изобретение новинки — дело не одного дня, на это может уйти полгода-год", — рассказывает совладелец компании. Кстати, чайные дегустаторы вообще не употребляют алкоголь и не пользуются парфюмерией.

Самый чистый: органический чай

Недавно на чайном рынке Украины появился продукт для тех, кто не только следит за своим здоровьем, но и заботится о природе. Это органический чай. При его выращивании вообще не используют никакие химикаты, пестициды или гербициды.

За рубежом органические продукты (кроме чая, это овощи, молоко и другие товары) уже стали трендом №1, у нас же эта "здоровая" культура пока зарождается. "Минимум пять лет уходит на то, чтобы получить органический сертификат, его выдают после строгих ежегодных проверок. Выращивать такой чай намного сложнее, урожайность у него меньше, а внешний вид, кстати, — хуже. Все это влияет на цену — органический чай стоит дороже, чем обычный. У нас разница в цене примерно в полтора раза. В Европе его продают намного дороже. По вкусу же органический чай более тонкий. Мы предложили потребителям несколько вариантов органического чая LOVARE Organic: черный, зеленый, смесь черного и зеленого, черный чай с маслами бергамота и ванили", — говорят на фабрике.

Такой продукт помечен на упаковке специальным знаком. Кстати, АО "Мономах" – первая украинская компания, предложившая потребителям органический чай. Международный сертификат Organic Standard, который дает право на выпуск органической продукции, предприятие получило в 2017 году.

Правила: завариваем для себя и гостей

Тарас Барабаш уверен: важно не только, какой пить чай, но и как правильно это делать. К примеру, мелкий лист заварится быстрее, чем крупный. "Я рекомендую сначала проливать чай, обдать его кипятком, и только после этого заваривать. Черный чай в классических пропорциях (2—3 г на 200—300 мл воды) я завариваю максимум три-четыре минуты. Зеленый — не более двух минут, он должен быть прозрачным. После чего переливаю напиток без листа в другую посуду. Воду, кстати, выключаю, как только она начинает закипать и в ней появляются тонкие "серебряные струйки" из пузырьков. А вот по количеству выпитых чашек в день — ограничений нет. Я, к примеру, выпиваю 5—10 чашек черного и зеленого чая. Разве что особенно чувствительным людям не рекомендовал бы пить на ночь. Еще один совет: заварка ни в коем случае не должна стоять целый день, так она теряет полезные свойства, вкус и аромат", — делится профессиональными секретами Тарас.

Заваривать чай на компанию из нескольких человек тоже нужно правильно. Если наливать напиток сразу из большого заварника, в каждой чашке вкус и цвет у него будет разным. Так что лучше перелить настой предварительно еще в одну посуду, чтобы вкус получился равномерным. В Китае, к примеру, для этого используют чахай — открытый чайничек, который называют "чашей справедливости". Важно и правильно хранить чай: не рядом со специями, в сухом месте, обращать внимание на срок годности.

Интересные факты о чае:

Черный и зеленый чай собирают с одного куста. Растение называется Camellia sinensis. Цвет листа меняется уже в процессе дальнейшей обработки.

Чай с маслом бергамота Earl Grey – один из самых популярных ароматизированных чаев в мире. Бергамот — растение из рода цитрусовых с горьковато-кислым вкусом.

Цена на некоторые виды чая может достигать десятки тысяч долларов за килограмм.

Идея пить чай со льдом родилась в 1904 году.

Самыми ценными на чайном кусте считаются почка и первые три листа.



Наталья Мамчур

Фото: Григорий Салай