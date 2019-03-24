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В чем культура для народа: исследования показали, что украинцы все меньше посещают театры и библиотеки

Сегодня, 06:40

Каждый пятый занимается творчеством, часто ходит в кино и бывает в библиотеках

Анкор! Всего шестерым респондентам по душе походы в цирк
Анкор! Всего шестерым респондентам по душе походы в цирк. Фото: AFP
В чем культура для народа: исследования показали, что украинцы все меньше посещают театры и библиотеки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1f8/ba5/5c91f8ba55666.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1f8/ba5/5c91f8ba55666.jpg Украина Каждый пятый занимается творчеством, часто ходит в кино и бывает в библиотеках

Украинцы очень мало читают книг, но очень хотят чаще окультуриваться — об этом свидетельствуют свежие данные исследования, которое сделал Киевский международный институт социологии (КМИС). Для этого в течение сентября 2018 года они опросили 2026 человек из 109 населенных пунктов страны. "Сегодня" узнали, насколько сильно украинцы стремятся к прекрасному и что у них из этого получается.

Результаты исследования еще раз подтвердили печальную тенденцию — украинцы по-прежнему катастрофически мало читают. Опрос показал, что 60% респондентов за год не взяли в руки ни одной книги. Среди остальных, несмотря на популярность электронных книг, каждый четвертый хотя бы раз в прошлом году бывал в библиотеке или в книжном магазине.

"Посещаемость библиотек и книжных магазинов имеет значительные различия по возрасту, уровню образования и размеру населенного пункта: чаще их посещают люди младших возрастов, с высшим уровнем образования и те, кто проживает в больших населенных пунктах", — отмечают авторы исследования.

Магазины остаются все же популярнее, чем библиотеки, которых, кстати, по данным Гостата, в 2017-м в стране насчитали 16,8 тысяч и в которых хранится 236 млн книг.   

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Ровно половина украинцев предпочитает вести затворнический образ жизни — 50% опрошенных за год ни разу не выбрались на какое-либо культурное мероприятие. Будь то концерт, городские гулянья, спектакль, экскурсия, выставка, ярмарок, лекция, юмористический вечер и прочее. При этом, согласно официальной статистике, пойти есть куда: в 2017 году Минкульт насчитал 113 театров, которые за год посетили 6,2 млн зрителей. Также работает в стране 76 концертных организаций, которые отчитались о 2,7 млн посетителей концертов. Кроме того, свои двери открыли 574 музея, чем воспользовались минимум 16,4 млн человек. Тем не менее, согласно соцопросу, лишь 1% украинцев могут себе позволить ходить на все события, которые пожелают. Остальные 79% хотели бы последовать их примеру, но большинству банально не хватает денег (50,1%) и времени (44,9%).

Что касается культурных предпочтений народа, выбираться они предпочитают чаще всего в кино (21,5%), на массовые празднования (15,4%) и концерты (15,3%). Также некоторые отличились особенным пониманием определения "культурные мероприятия".

"Среди вариантов ответа в категории "другое" шестеро респондентов назвали различные типы спортивных мероприятий и рыбалку, пятеро — культурные заведения (музей, парк, цирк), двое вспомнили о духовности (паломничество и поездка в монастырь). Также были упомянуты утренник в детском саду, встреча с выпускниками, дискотеки, бары", — добавляют в КМИС.

Зато сами украинцы считают себя достаточно творческими: 17,3% занимаются творчеством сейчас, 10,5% делали это в прошлом, а еще 21,1% хотели бы попробовать свои силы в будущем. При этом женщин среди таких традиционно больше, чем мужчин.

А как окультуриваетесь вы?

Милана Кущенко, швея-дизайнер:

— У меня получается читать в среднем примерно 8—10 книг в год. Из культпоходов люблю театр, выставки, кино, но иногда просто не с кем сходить. Зато регулярно ходим с семьей на "Комикон" (фестиваль комиксов) — там выступают мои дети. Что касается творчества, то мне повезло связать с ним профессию. Потому вышивкой, вязанием, апликацией и прочим хендмейдом я занимаюсь каждый день.

Наталья Веремеец, продавец-консультант:

— У меня культурные походы не такие, как у всех в традиционном смысле. Дело в том, что вместо театров и кино я часто посещаю акции протеста в перерывах между работой. В последний год с пикетами пришлось побывать и в КМДА, и в прокуратуре Киева, и в Генпрокуратуре. Из книг художественной литературе предпочитаю Библию, которую за последнее время было желание перечитать, и сделала я это аж 15 раз.

Наталья Сергеева, менеджер по маркетингу: 

— За год прочитала 16 книг — 14 в электронном формате, две бумажные, хотелось бы больше, но на это не хватает времени. В библиотеки не хожу, но бываю в книжных магазинах: интересно узнать, что нового издали. На занятия творчеством тоже не хватает сил из-за работы, но я часто делаю зарисовки в блокноте на автомате. Пару раз в месяц хожу в кино, а вот в театре бываю очень редко.

Татьяна Стриха, домохозяйка:

— В год читаю 3—4 книги. Пару лет назад регулярно ходила в библиотеку, а с появлением ридера перестала записываться. Зато много хожу по культурным мероприятиям: в театры, на выставки, изредка в кино. Получается по 2—3 раза в месяц, но хотелось бы чаще. У меня проблема в том, что у нас нет столько по-настоящему интересных событий. Из творческих порывов шью и вяжу вещи, делаю хендмейд-декор.

Напомним, также недавно в ходе исследования стало известно когда и как собираются голосовать украинцы. Электорат собирается голосовать утром и не готов стоять в очереди на участке. 

А еще "Сегодня" разбирались в новом тренде: украинцы активно зарабатывают на хэнд-мейде. Эксперты рассказали, какие авторские товары пользуются популярностью в сети. 

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Тег культура, украинцы, книги, соцопрос, чтение, выставки

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АВТОР:

Ирина Крикуненко

Источник:

Сегодня

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