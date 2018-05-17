В чем обвиняют главреда "РИА Новости Украина": прокурор в суде озвучил текст подозрения

Главного редактор российского информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали за создание антиукраинских статей, в которых призывается среди прочего ввод российских войск в Украину, создание "Новороссии" изменению территориальной целостности страны. Об этом говорится в подозрении, которое зачитал в Херсонском городском суде прокурор.

Отметим, сегодня суд рассматривают вопрос о мере пресечения для Вышинского по делу о госизмене.

"15 мая 2018 года в 19:10 Вышинский был задержан – непосредственно во время совершения преступления. Органом досудебного расследования Вышинский подозревается в государственной измене, то есть в деянии умышленно совершенном гражданином Украины во вред суверенитету территориальной целостности и неприкосновенности информационной безопасности Украины, что выразилось в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

Прокурор отметил, что подозрение Вышинскому подтверждается совокупностью доказательств, в том числе протоколами обзора сайта "РИА Новости Украина", на котором выявлен ряд антиукраинских журналистских статей.

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"В соответствии с выводами судебно-лингвистической, семантико-текстуальной экспертизы подтверждено, что в перечисленных статьях содержаться высказывания относительно целесообразности, возможности и необходимости изменения границ территории государственной границы Украины, в том числе в форме призывов, лозунгов, агитаций и создании на территории Украины среди остального и путем введения российских войск в Украину, новых государств и нового государства "Новороссия" со столицей в городе Донецк с целью объединения с Россией, но не войти в ее состав, а своим существованием создать новую империю, большое государство вместе с теперешней Российской Федерацией. Кроме того, в указанных статья содержится информация, которая унижает национальную честь и достоинство, нивелирует культурную и историческую ценность определенной части украинского общества, а также имеющиеся признаки разжигания межэтнической вражды среди населения".

Сторона обвинения также указывает, что по состоянию на начало 2014 года инфрмагентство не платило налоги, так как не было зарегистрировано на территории Украины как юридическое лицо. Таким образом данное СМИ скрывало выплаты своим сотрудникам с целью минимизации платежей в бюджет.

Также по словам прокурора, "РИА Новости Украина" размещало материалы по указанию российских руководителей, поэтому "не было самостоятельным и руководствовалось лицами РФ".

"12 марта 2014 года Вышинский уже достоверно знал о результатах так называемого "референдума" (в Крыму) от 16 марта 2014 года. Вышинский в переписке (с российскими руководителями – ред.) прямо утверждает, что ведет информационную войну и сознательно избегал публикации материалов, которые не оправдывали аннексию Крыма. Таким образом Вышинский был на должности руководителя представительства "МИА Россия сегодня". Имел в качестве непосредственного руководителя Киселева, которому подал официальные документы".

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.

Генеральный прокурор Юрий Луценко показывал, что нашли в офисе информагентства при обысках. Он отметил, что силовики разоблачили выполнение проплаченных этим СМИ антиукраинских акций.