В Черкассах массово отравились дети, а на Донбассе продолжаются бои: итоги дня

Общество

58 раз за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Более 50 учеников, два учителя Черкасской общеобразовательной школы №8 находятся в больницах города, согласно данным Управления ГСЧС в области (по состоянию на 14.30). Они попали туда с симптомами отравления. По одной из версий, инцидент мог произойти из-за сильного ливня, который прошел накануне и мог смыть в канализационный коллектор химикаты, которые и стали источником ядовитых испарений.

3332 человека потеряли убитыми Вооруженные силы Украины с начала антитеррористической операции на Донбассе, сообщил министр обороны Степан Полторак. Боевые потери составили 2394 человека, небоевые – 938 человек.

45,9% украинцев считают, что Украина должна присоединиться к Европейскому союзу, к НАТО – 41,4%. Таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. 31,6% украинцев считают, что Украине не следует ни ориентироваться на вступление ни в ЕС, ни в Таможенный союз. 37,8% не поддерживают вступление в НАТО.

13,3 тыс. легковых автомобилей прошли в апреле первичную регистрацию, из них 6,8 тыс. новых и 6,5 тыс. – бывших в эксплуатации. При этом, в сегменте новых автомобилей прирост первичного рынка составил всего 5%, а автомобилей с пробегом было поставлено на учет на 44% больше чем за апрель прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

43 договора заключил в апреле Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству по программам, которые финансируются из государственного и местных бюджетов.Всего же за 4 месяца 2018 года, заключено 117 договоров.

На 234,7 млн долл. больше в апреле население продало наличной валюты, чем купило. Об этом говорится в отчетных данных НБУ. В 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долл. больше, чем купило.

26,4 млн граждан Украины в 2017 году выезжало за границу – больше всего с 2000 года. Так, за прошлый год количество выезжавших выросло на 2 млн человек – таковы данные Госстата.

Экономика

На уровне 26,29 грн на 8 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс доллара снизился на 1 копейку. Сегодня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,19 – 26,24 грн.

Выросли на 23% за первые четыре месяца в годовом исчислении доходы местных бюджетов – до 69,2 млрд грн. Наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц и единому налогу. Прирост от налогов на доходы физлиц составляет 27,1% (8,5 млрд грн), от единого налога – 28,7% (2,1 млрд грн).

2,2 млн га, или 92% к прогнозу, уже засеяно ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми, сообщило Минагрополитики.

На 1 млрд 445,4 млн грн Киевский городской совет принял решение увеличить доход городского бюджета в 2018 году за счет поступлений от налогов, а также о повышении расходов бюджета на 4 млрд 458,4 млн. Доходы Киева в 2018 году возрастут до 50 млрд 570,4 млн грн, расходы – до 53 млрд 569 млн грн.

На 33,8% больше в течение апреля в годовом исчислении плательщики Офиса крупных налогоплательщиков ГФС обеспечили поступление в государственный бюджет – 24750,1 млн грн.

Возобновили прибыльную деятельность платежеспособные банки Украины в первом квартале 2017 года: их совокупный финансовый результат составил 8,7 млрд грн, что в 2,7 раза больше показателя первого квартала 2017 года

Мир

8 мая лидер протестов в Армении Никол Пашинян стал премьер-министром страны. Национальное собрание 59 голосами "за" и 42 "против" со второй попытки избрало его главой правительства.

14,23 млн иностранцев в 2017 году посетило Украину (в том числе приезжавшие на один день) – сообщила Государственная служба статистики. Это на 900 тысяч больше, чем в 2016 году.Больше всего иностранцев посещало Украину в 2013 году –25,4 млн человек. В то же время, в 2015 году количество иностранных гостей упало до 12,7 млн.

250 млн долларов в проекте оборонного бюджета США на 2019 год предлагается выделить на помощь Украине в сфере безопасности. Соответствующий документ представил Комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, сообщает посольство Украины в США.

700 авиарейсов отменено в Италии из-за забастовки сотрудников государственного авиадиспетчера.

Выросло на 22 ед. число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в апреле относительно марта и составило 1011, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Рубеж 1 тыс. превышен впервые с марта 2015 года. При этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.Между тем по миру в целом количество установок в эксплуатации в апреле продолжило снижаться по сравнению с предыдущим месяцем и достигло минимума с ноября прошлого года.