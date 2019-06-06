В Черкассах призывников ловят прямо на улицах: насколько это законно

Согласно указа президента, молодой человек призывного возраста должен явиться в военкомат не зависимо от того, получал он повестку, или нет

Военкоматы в Черкассах прибегают к хитрости, чтобы уличить в обмане призывника. Два вопроса – и становится понятно уклоняешься от призыва или нет. Весенняя призывная кампания, стартовавшая в апреле, завершается, а ряды армии должны пополнить почти 19 000 солдат. Поэтому, чтобы и в сроки уложиться, и в нормативы, уклонистов ловят прямо посреди улицы. "Сегодня" видели, как это происходит.

С апреля месяца в Черкасской области более 4 тысяч юношей прошли медосмотр, но не все появились на комиссию добровольно.

Его принудительно привезли на медосмотр, жалуется нам Александр. Мол, не знал о том, что надо явиться на комиссию. Таких сотни – убеждают военные. Поэтому приходится ловить юношей даже посреди улицы.

Вот как это выглядит. Подходят к юношам, которым на вид от 20 до 27 лет, и задают несколько вопросов: "Сколько вам лет и служили вы в армии? Где проходили службу?" Тем, кто быстро и уверенно называет место службы, верят на слово и военного билета не требуют.

Десять групп военных весь день искали призывников по всему городу. Лишь трое юношей согласились поехать с ними на медкомиссию.

"Независимо от того, получил повестку из военкомата или не получил, после указа президента молодой человек призывного возраста в десятидневный срок он обязан явиться в военный комиссариат с целью прохождения медицинской комиссии", – говорит Олег Захаренко, заместитель руководителя Черкасского областного военного комиссариата.

Из Черкасской области в армию должны пойти 700 юношей, но около пятидесяти пока найти не могут. Поэтому, чтобы выполнить план, комиссары будут ходить так каждый день до конца июня, когда завершится весенняя призывная кампания.

Напомним, в Гостомеле и Ирпене Киевской области военком вручал повестки депутатам прямо во время заседания городского совета.

А на проходной Херсонского судостроительного завода 3 июня сотрудники военкомата устроили раздачу повесток рабочим призывного возраста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах призывников ловят прямо на улицах: насколько это законно". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"