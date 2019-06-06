Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Черкассах призывников ловят прямо на улицах: насколько это законно

6 июня, 04:27

Согласно указа президента, молодой человек призывного возраста должен явиться в военкомат не зависимо от того, получал он повестку, или нет


Военкоматы в Черкассах прибегают к хитрости, чтобы уличить в обмане призывника. Два вопроса – и становится понятно уклоняешься от призыва или нет. Весенняя призывная кампания, стартовавшая в апреле, завершается, а ряды армии должны пополнить почти 19 000 солдат. Поэтому, чтобы и в сроки уложиться, и в нормативы, уклонистов ловят прямо посреди улицы. "Сегодня" видели, как это происходит.

С апреля месяца в Черкасской области более 4 тысяч юношей прошли медосмотр, но не все появились на комиссию добровольно.

Его принудительно привезли на медосмотр, жалуется нам Александр. Мол, не знал о том, что надо явиться на комиссию. Таких сотни – убеждают военные. Поэтому приходится ловить юношей даже посреди улицы.

Вот как это выглядит. Подходят к юношам, которым на вид от 20 до 27 лет, и задают несколько вопросов: "Сколько вам лет и служили вы в армии? Где проходили службу?" Тем, кто быстро и уверенно называет место службы, верят на слово и военного билета не требуют.

Десять групп военных весь день искали призывников по всему городу. Лишь трое юношей согласились поехать с ними на медкомиссию.

"Независимо от того, получил повестку из военкомата или не получил, после указа президента молодой человек призывного возраста в десятидневный срок он обязан явиться в военный комиссариат с целью прохождения медицинской комиссии", – говорит Олег Захаренко, заместитель руководителя Черкасского областного военного комиссариата.

Из Черкасской области в армию должны пойти 700 юношей, но около пятидесяти пока найти не могут. Поэтому, чтобы выполнить план, комиссары будут ходить так каждый день до конца июня, когда завершится весенняя призывная кампания.

Напомним, в Гостомеле и Ирпене Киевской области военком вручал повестки депутатам прямо во время заседания городского совета. 

А на проходной Херсонского судостроительного завода 3 июня сотрудники военкомата устроили раздачу повесток рабочим призывного возраста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег кампания, призывники, медосмотр, комиссии, военный, Захаренко, повестки, военный комиссариат

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах призывников ловят прямо на улицах: насколько это законно". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тернопольском военкомате отравились призывники

13 мая, 19:28

Один из будущих воинов распылил неизвестное вещество в спальном помещении

Весенний призыв: ВСУ снова нужно на три тысячи солдат больше

1 апреля, 18:34

Почему в стране второй раз подряд объявлен "усиленный" призыв и кому не грозит служба в армии

Запорожские призывники не будут получать повестки на избирательных участках

26 марта, 19:41

В запорожском военкомате пообещали не забирать призывников с избирательных участков

Весенний призыв-2019: стало известно, сколько призывников заберут в армию

27 марта, 16:17

Правительство приняло решение, сколько юношей и в какие формирования заберут весной

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Мир будет скучать по тебе: Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Повалий перекроила себя до неузнаваемости: "пластика на пластике"

Продукт, который резко увеличивает риск рака

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен

10 ошибок, которых не совершают сильные люди

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

Боевики со всех сторон атаковали ВСУ

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Климкин рассказал о встрече с Зеленским и сделал заявление

Что происходит с телом человека который ест чеснок
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь