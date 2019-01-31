Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Черкасской области командир воинской части задержан за крупную взятку

31 января, 19:58

Армейский «бизнесмен» решил подзаработать на подчиненных

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
В Черкасской области командир воинской части задержан за крупную взятку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg Украина Армейский «бизнесмен» решил подзаработать на подчиненных

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подполковника ВСУ, вымогавшего у подчиненного взятку в 25 тысяч гривен.

"Оперативники спецслужбы установили, что подполковник ВСУ требовал от подчиненного 25 тысяч гривен за неналожение искусственных дисциплинарных взысканий перед увольнением в запас с военной службы", – говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан правоохранителями согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержание произошло в рабочем кабинете во время получения первой части взятки в 4 тысячи гривен.

Задержанному могут быть предъявлены подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, нормы которой предполагают  лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

На данный момент следственно-оперативные действия по данному преступлению продолжаются.

Ранее сообщалось, что контрразведчика СБУ и командира воинской части поймали на взятке.

А также сайт "Сегодня" писал, что зампрокурора Фастовской прокуратуры подозревают в получении взятки.

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, СБУ, воинская часть, командир, Черкасская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкасской области командир воинской части задержан за крупную взятку". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове чиновник требовал 65 тысяч долларов от ветерана АТО

31 января, 18:29

Один из руководителей областного управления Госгеокадастра обещал за эту сумму выделить в собственность земельный участок возле природного парка

В Ивано-Франковской области на взятке погорела женщина-офицер ВСУ

31 января, 15:31

Военнослужащая требовала 1800 долларов от любителя «самоволки»

Начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен

31 января, 12:39

За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы

Вымогал взятку землей: в Житомирской области СБУ разоблачила чиновника Госэконадзора

30 января, 15:04

Мужчину задержали на его рабочем месте

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов