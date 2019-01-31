В Черкасской области командир воинской части задержан за крупную взятку
Армейский «бизнесмен» решил подзаработать на подчиненных
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подполковника ВСУ, вымогавшего у подчиненного взятку в 25 тысяч гривен.
"Оперативники спецслужбы установили, что подполковник ВСУ требовал от подчиненного 25 тысяч гривен за неналожение искусственных дисциплинарных взысканий перед увольнением в запас с военной службы", – говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан правоохранителями согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержание произошло в рабочем кабинете во время получения первой части взятки в 4 тысячи гривен.
Задержанному могут быть предъявлены подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, нормы которой предполагают лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
На данный момент следственно-оперативные действия по данному преступлению продолжаются.
Ранее сообщалось, что контрразведчика СБУ и командира воинской части поймали на взятке.
А также сайт "Сегодня" писал, что зампрокурора Фастовской прокуратуры подозревают в получении взятки.
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