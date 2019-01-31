В Черкасской области командир воинской части задержан за крупную взятку

Армейский «бизнесмен» решил подзаработать на подчиненных

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Черкасской области командир воинской части задержан за крупную взятку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg 2019-01-31T19:58:00+02:00 Украина Армейский «бизнесмен» решил подзаработать на подчиненных

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подполковника ВСУ, вымогавшего у подчиненного взятку в 25 тысяч гривен.

"Оперативники спецслужбы установили, что подполковник ВСУ требовал от подчиненного 25 тысяч гривен за неналожение искусственных дисциплинарных взысканий перед увольнением в запас с военной службы", – говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан правоохранителями согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержание произошло в рабочем кабинете во время получения первой части взятки в 4 тысячи гривен.

Задержанному могут быть предъявлены подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, нормы которой предполагают лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

На данный момент следственно-оперативные действия по данному преступлению продолжаются.

Ранее сообщалось, что контрразведчика СБУ и командира воинской части поймали на взятке.

А также сайт "Сегодня" писал, что зампрокурора Фастовской прокуратуры подозревают в получении взятки.

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