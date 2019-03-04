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В Черкасской области произошло массовое убийство собак

Вчера, 23:43

Погибли и бродячие, и домашние собаки; тех, кто выжил, спасали зоозащитники, ветеринары и горожане

В Черкасской области произошло массовое убийство собак Украина Погибли и бродячие, и домашние собаки; тех, кто выжил, спасали зоозащитники, ветеринары и горожане

Массовое убийство собак произошло в Ватутино Черкасской области. Неизвестные отравили десятки животных. Погибли и бродячие, и домашние собаки. Тех, кто выжил, спасали зоозащитники, ветеринары и горожане.

Городской власти уже известно о трех десятках отравлений. Это не первое уничтожения собак в Ватутино, но предыдущие случаи были не столь массовые. В горсовете говорят: делают все, чтобы решить проблему бездомных животных. Псов же травит якобы кто-то из местных.

"Мы проводим за местные средства и средства граждан стерилизацию, вакцинацию и чипирование таких животных. Для того, чтобы они были безопасны для жителей и для того, чтобы не могли естественным способом размножаться", – говорит Юрий Кубявка, заместитель городского головы Ватутино.

Правоохранители по факту массовой гибели собак в Ватутино открыли три уголовных производства. Отравителям грозит до трех лет за решеткой.

Ранее в Запорожье неизвестные устроили массовое убийство бездомных собак.

Также мы писали, что двое живодеров под Киевом жестоко пытали и убивали собак и кошек.

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Тег видео, собаки, отравление

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