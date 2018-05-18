В Чернигове создали уникальную "умную розетку"

Сегодня, 14:48

Она не бьется током и крепится магнитами под любым углом, управляют устройством с помощью смартфона


Изобретатели из Чернигова создали "умную розетку". Они уверяют, что она безопасна, не бьется током и крепится магнитами под любым углом. Также ею можно управлять через приложение на смартфоне. 

Ее можно трогать руками, лить на нее воду, мыть стену, в которую она вмонтирована. 

Создать безопасную розетку директора проекта вдохновило рождение ребенка. Первый экземпляр он смоделировал у себя дома. Затем созвал команду специалистов. Тестировать изобретение начали на кафедре промышленной электроники местного технологического вуза.

Безопасную розетку монтируют в стену так же, как и обычную. Отличие – она не имеет традиционной вилки.

Еще одна особенность такой розетки – ею можно управлять через специальное приложение на смартфоне. Сейчас изобретатели свое изделие патентуют. Затем – намерены запустить его в массовое производство. Предварительно подсчитали: такая "умная розетка" будет стоить от тридцати до пятидесяти долларов.

Ранее мы писали, что украинские школьники изобрели уникальную программу шифрования-дешифрования. 

Также украинские изобретатели создали аппарат, который может решить проблему с нехваткой пресной воды. Над своим детищем работали три месяца, и уже одержали победу на нескольких престижных конкурсах.
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"Сегодня"

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