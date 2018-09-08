В Черниговской области прошли соревнования за звание лучшего танкового взвода ВСУ

Сегодня, 23:05

Победители будут представлять Украину на международных соревнованиях НАТО


В упорной борьбе за первое место сошлись танкисты 17-ой танковой и 25-ой воздушно-десантной бригад. До последнего этапа друзья-соперники шли турнирной дистанцией бок о бок.

На финише благодаря меткости на стрельбах звание лучших танкистов Вооруженных сил Украины завоевала 25-ти бригада.

"Для ВДВ это большой прорыв. Никто не ожидал что такая маленькая рота сможет выиграть такие большие соревнования. На самом крайнем этапе еле хватило пяти балов чтобы вырвать эту победу", – рассказал командир танка 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады Сергей Янковой.

Победители и призеры получили памятные медали, именные часы и денежные вознаграждения, а танкисты 25-й бригады будут представлять Украину на международных соревнованиях НАТО.

Напомним, что украинские танкисты провели учения по отражению атаки условного противника со стороны Азовского моря.

Ранее танкисты 93-й бригады показали, как готовятся к наступлению на Донбассе. Военные сообщали, что такие упражнения необходимы для слаженности действий и сработанности экипажей, чтобы в любую минуту быть готовыми к быстрому и четкому выполнению боевой задачи. Ребята отрабатывали наступление и введение машин в бой.

Очередные учения с участием армейской авиации и сухопутных сил по отражению возможной угрозы с моря прошли в Украине в августе.
НАТО, соревнования, танки, ВСУ

Вы сейчас просматриваете новость "В Черниговской области прошли соревнования за звание лучшего танкового взвода ВСУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Украинские военные. Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Украинские военные имеют уникальный опыт, аналогов которому нет – НАТО

26 Марта, 14:34

Учения прошли на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск

Украина

Танк Т-84. Фото: "Укроборонпром"

ВСУ получат партию танков Т-84

7 Марта, 17:04

Танк может вести огонь управляемыми высокоточными противотанковыми ракетами на расстояние до 5 км
Загрузка...
Загрузка...