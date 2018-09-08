В Черниговской области прошли соревнования за звание лучшего танкового взвода ВСУ

В упорной борьбе за первое место сошлись танкисты 17-ой танковой и 25-ой воздушно-десантной бригад. До последнего этапа друзья-соперники шли турнирной дистанцией бок о бок.

На финише благодаря меткости на стрельбах звание лучших танкистов Вооруженных сил Украины завоевала 25-ти бригада.

"Для ВДВ это большой прорыв. Никто не ожидал что такая маленькая рота сможет выиграть такие большие соревнования. На самом крайнем этапе еле хватило пяти балов чтобы вырвать эту победу", – рассказал командир танка 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады Сергей Янковой.

Победители и призеры получили памятные медали, именные часы и денежные вознаграждения, а танкисты 25-й бригады будут представлять Украину на международных соревнованиях НАТО.

Напомним, что украинские танкисты провели учения по отражению атаки условного противника со стороны Азовского моря.

Ранее танкисты 93-й бригады показали, как готовятся к наступлению на Донбассе. Военные сообщали, что такие упражнения необходимы для слаженности действий и сработанности экипажей, чтобы в любую минуту быть готовыми к быстрому и четкому выполнению боевой задачи. Ребята отрабатывали наступление и введение машин в бой.

Очередные учения с участием армейской авиации и сухопутных сил по отражению возможной угрозы с моря прошли в Украине в августе.