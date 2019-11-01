В Чернобыле может появиться объект ЮНЕСКО

Digital-шоу "Чернобыльское сияние" / Фото: пресс-служба

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В Чернобыле могут появиться объекты со статусом мирового наследия ЮНЕСКО. Как рассказали сайту "Сегодня" глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко и экс-глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук, в первую очередь речь идет о знаменитом радаре советском времен – Дуга-1.

"Инициатива уже прошла общественные обсуждения, после чего соответствующие документы были поданы на рассмотрение на Банковую команде президента, – сказал нам Ярослав Емельяненко. – Теперь все зависит от двух министерств – министерства культуры и министерства экологии (последнее теперь называется Министерство энергетики и защиты окружающей среды)".

По словам Емельяненко, именно Дуга-1 является одним из уникальнейших объектов зоны отчуждения.

"Таких радаров в мире было всего три. Если обратиться к истории этой антенны, то можно выяснить, что в СССР ее построили для отслеживания запуска баллистических ракет в США", – сказал нам Емельяненко.

И добавил, что за последние годы уровень радиации снизился и чтобы антенна не была уничтожена путем порезки на металлолом, единственный способ защиты этого уникального объекта – предоставление статуса всемирного наследия ЮНЕСКО.

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"Кстати, именно радар больше всего привлекает американских туристов. Многие из них едут посмотреть на то, что же на протяжении долгих лет в советские времена так пугало США", – резюмирует Емельяненко.

Напомним, на днях на объекте "Дуга" в Чернобыле установили рекорд – с помощью лазерной подсветки художники создали масштабную digital-скульптуру под названием "Чернобыльское сияние".

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