В Чернобыльской зоне отчуждения проверяют присутствие российских войск

В социальных сетях появилась информация о якобы нахождении российских войск возле северной границы Украины – новости Украины

Новосозданная специальная бригада Вооруженных сил Украины на границе с Беларусью и белорусское Минобороны прокомментировали сообщения в социальных сетях о якобы российских войсках в Чернобыльской зон отчуждения.

20 июля спецбриагада ВСУ на своей странице в Facebook написала, что информация донесена до командования всех уровней и проверяется.

"В случае подтверждения 61 отдельная пехотная егерская бригада готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке белорусско-украинской границы и дать достойный отпор агрессору", - говорится в сообщении.

Позже министерство обороны Беларуси в своем канале в Telegram сообщило, что сообщения о российских войсках на границе с Украиной не соответсвуют действительности.

Между тем, в Чернобыле — туристический бум. За 2018-й здесь побывали 72 тысячи туристов, а в этом году, как сообщил "Сегодня" глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук, на 20% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Спасибо мировому успеху сериала "Чернобыль" на американском канале НВО.

На этой волне власти решили сделать из зоны отчуждения бренд и озадачились созданием Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта. Президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении всей Чернобыльской зоны.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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