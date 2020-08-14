В Чернобыльской зоне задержали двух туристов из Германии (фото)

Молодые люди ради экстремального отдыха обошли несколько контрольных постов

Пограничники Житомирского отряда и Нацполиция задержали в Чернобыльской зоне отчуждения двух молодых мужчин из Германии, которые незаконно проникли туда в обход контрольных постов. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Реклама

По информации пограничников, два 21-летних немца прибыли в Украину в установленном порядке через один из авиационных пунктов пропуска и "надеялись экстремально отдохнуть в зоне отчуждения".

Однако прогулка по запретной зоне оказалась недолгой – они были почти сразу задержаны пограничниками и полицейскими, круглосуточно патрулирующими зону отчуждения.

Задержанные в зоне отчуждения немцы (посредине)

В тренде Еще одна смерть на Донбассе: что известно о погибшем бойце ВСУ

Реклама

В отношении двух граждан Германии составлены админпротоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, их ожидает наказание в виде штрафа.

Напомним, в конце осени в Чернобыльской зоне отчуждения полиция и пограничники во время патрулирования близ отселенного села Мартыновичи обнаружила двух нарушителей – 27-летнюю американку из Лос-Анджелеса и 31-летнего киевлянина, которые проникли в зону для необычного свидания.

А в апреле вблизи отселенного села Терехи поймали двух 18-летних нелегалов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама