В Чернобыльской зоне задержали двух туристов из Германии (фото)

Пограничники Житомирского отряда и Нацполиция задержали в Чернобыльской зоне отчуждения двух молодых мужчин из Германии, которые незаконно проникли туда в обход контрольных постов. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
По информации пограничников, два 21-летних немца прибыли в Украину в установленном порядке через один из авиационных пунктов пропуска и "надеялись экстремально отдохнуть в зоне отчуждения".
Однако прогулка по запретной зоне оказалась недолгой – они были почти сразу задержаны пограничниками и полицейскими, круглосуточно патрулирующими зону отчуждения.
В отношении двух граждан Германии составлены админпротоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, их ожидает наказание в виде штрафа.
Напомним, в конце осени в Чернобыльской зоне отчуждения полиция и пограничники во время патрулирования близ отселенного села Мартыновичи обнаружила двух нарушителей – 27-летнюю американку из Лос-Анджелеса и 31-летнего киевлянина, которые проникли в зону для необычного свидания.
А в апреле вблизи отселенного села Терехи поймали двух 18-летних нелегалов.
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