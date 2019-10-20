В Черное море прибыли катера, подаренные США Украине

Ожидается, что военная помощь прибудет в Одессу 20-21 октября

Сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощью США для Украины, вошел в Черное море. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Уже рано утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.

Патрульные катера Р190 "Славянск "и Р191" Старобельск" закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20-21 октября.

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"Славянск" и "Старобельск" передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.

С 8 июля по 10 сентября будущие экипажи кораблей прошли обучение в Балтиморе. После разгрузки в Одессе катера модернизируют, затем их включат в состав Военно-морских сил ВСУ.

Напомним, в конце августа президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Он хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине, поскольку опасался, что средства будут неправильно израсходованы из-за коррупции.

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