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В Черное море зашли корабли НАТО: фото

8 июля, 14:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

Четыре корабля входят в состав постоянной противоминной группы

В Черное море вошли четыре корабля постоянно противоминной группы НАТО. Ранее в Черное море вошел американский корабль с пехотинцами.

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Как сообщил в Facebook директор Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко, четыре корабля входят в состав постоянной противоминной группы Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2.

Она состоит из:

  • турецкого тральщика TCG Amasra (М 266);
  • испанского – ESPS Tambre (М 33);
  • итальянского – ITS Gaeta (5554);
  • флагманского корабля группы – корабля снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470).

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В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группой сил первоочередного задействования НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем.

Напомним, Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в Черном море. На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье "НАТО нацеливается на Черное море".

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НАТО Черное море корабли

Источник: Сегодня

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