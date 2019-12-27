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В Черном море дайверы установили елку и водили вокруг нее хороводы: видео

27 декабря, 15:09

Аквалангисты поставили на дне елку и водили вокруг нее хороводы

В Черном море дайверы установили подводную елку и водили вокруг нее хороводы – на дне собрались представители нескольких разных клубов и установили новогоднюю красавицу.

По традиции аквалангисты устроили и небольшой банкет. После празднования дайверы забрали елку с собой, чтобы не загрязнять море пластиком.

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Напомним, ранее мы писали об интересных находках в водах Черного моря, где обнаружили несколько затонувших кораблей. Стоит напомнить и о том, как ученые выяснили, кто создал таинственный подводный город на дне Средиземного моря.

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Также мы сообщали, что запорожский дайвер Юрий Батаев показал, как выглядит подводный мир реки Днепр в зимнее время и снял свое погружение на видео. Главными "героями" ролика оказались сомы, которых на речном дне оказалось немало, а также своеобразная "метель" из песка и ракушек.

В то же время, дайвер заявил, что в Запорожье – уникальные условия для зимнего дайвинга, поскольку река делится на два бьефа (бьеф – участок реки между соседними шлюзами или плотинами).

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Новый год елка Черное море дайверы

Источник: Сегодня

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