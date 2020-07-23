В Черном море началась активная фаза Sea Breeze: детали маневров и козни России

В Черном море продолжается активная фаза многонациональных учений Sea Breeze 2020. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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От украинской стороны в морской фазе учений принимают участие корабельно-катерные тактические группы Военно-морских сил и Морской охраны Госпогранслужбы.

Украинские корабельные соединения встретились в намеченной точке в Черном море с кораблями стран-участниц учений и уже в составе многонациональных тактических групп приступили к отработке комплекса совместных практических действий.

"Главные задачи, которые ставит руководство учений перед участниками, – это отработка по стандартам НАТО морских операций, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе", - говорится в сообщении.

Одним из первых эпизодов учений стало ведение патрулирования определенных морских участков в режиме активного радиообмена информацией, отработка тактического маневрирования с уклонением от атак противника и отражение скоростных малоразмерных целей в море с применением оружия.

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"Специально для участия в нынешнем Sea Breeze в Черное море вошло корабельное соединение НАТО – Вторая постоянная военно-морская группа (SNMG2), состоящая из испанского фрегата "Альваро де Базан" (флагман соединения), турецкого фрегата "Йылдырым", румынского фрегата "Регина Мария" и болгарского корвета "Шквал", - говорится в сообщении.

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Также предусматривается, что в маневрах примут участие корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). Кроме того, к учениям привлекаются экипажи румынского корвета "Контр-адмирал Себастьян" и американского ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter. В силы и средства воздушного компонента учений входят самолеты тактической авиации Воздушных сил ВСУ и вертолеты морской авиации национальных ВМС, которые будут взаимодействовать с патрульным противолодочным самолетом P-8 Poseidon ВМС США.

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В Минобороны также отметили, что проведению учений, как и в предыдущие годы, снова пытается помешать Черноморский флот России.

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"Страна-агрессор в рамках "внезапной проверки боеготовности войск" объявила о проведении своих военно-морских учений. Как и ожидалось, российские "участки учений" почти вплотную проходят, а в нескольких местах и вообще пересекаются с морскими зонами практических стрельб кораблей-участников Sea Breeze-2020", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, в прошлом году российские оккупанты также прибегли к провокациям.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные маневры, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США. В прошлом году они проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

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