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В Черном море пересчитают всех дельфинов

Сегодня, 09:44

Украина принимает участие в масштабном европейском экологическом проекте

Фото: Pixabay
В Черном море пересчитают всех дельфинов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/21d/52d/5c821d52d8ed5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/21d/52d/5c821d52d8ed5.jpg Украина Украина принимает участие в масштабном европейском экологическом проекте

Летом 2019 года будет проведен расширенный международный авиаучет дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией. Это предусмотрено специальным проектом Европейского Союза.

В исследованиях, рассчитанных на два года, будут участвовать ученые из Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Монако.

"Имеем противоречивую информацию о количестве дельфинов в Черном море, но очевидно, что есть проблемы с их защитой. Они касаются не только Украины. Радует, что наши ученые также примут участие в этом проекте", – рассказал министр экологии природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Он отметил, что кроме авиационного учета будет проведен мониторинг количества погибших дельфинов в рыболовных сетях. Предполагается также анкетирование рыбаков и наблюдателей на рыболовных судах, и обследование мертвых дельфинов, которых волны выбрасывают на берег. Эти данные крайне необходимы для выработки мер по предупреждению гибели этих уникальных морских животных.

Кроме того, в министерстве также сообщили о продлении еще одного важного научного исследования в акватории Черного моря, в котором Украина ранее принимала участие. Он предусматривает проведение совместных украинско-грузинских исследований в открытом море, поддержку нового национального мониторинга морских вод и проведение ряда практических мер по улучшению состояния Черного моря.

"Масштабный проект ЕС/ПРООН EMBLAS-Plus будет продолжен. Украина также является активным его участником. Эти морские исследования как раз позволят оценить состояние Черного моря по всем показателям, предусмотренным Рамочной директивой с морской стратегии ЕС", – рассказали в министерстве.

Напомним, проблемы с популяцией дельфинов наблюдаются не только в Черном море. Например, в феврале на пляжи Франции вынесло более 100 мертвых дельфинов. На тушах многих дельфинов находят повреждения от сетей, а также ножевые ранения.

К слову, в конце весны-2018 черноморских дельфинов заметили в Азовском море:

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Тег Черное море, дельфины, Украина, Семерак, мониторинг

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Источник:

Интерфакс-Украина

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