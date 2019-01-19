В Черновцах поезд насмерть сбил мужчину

Следователи рассматривают несколько версий трагедии

Фото: bagnet.org.

В Черновцах поезд насмерть сбил мужчину //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg 2019-01-19T12:23:00+02:00 Украина Следователи рассматривают несколько версий трагедии

В Черновцах на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины, который был смертельно травмирован поездом. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

"Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции обнаружила мужчину, который был смертельно травмирован поездом. Погибшим оказался 46-летний житель Черновцов, о гибели которого сообщили близким", - говорится в сообщении.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины наступления смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Среди версий трагедии следователи рассматривают нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, несчастный случай, самоубийство и другие.

Напомним, ранее в Киевской области поезд "Киев – Ужгород" в Фастове сбил 17-летнего юношу. Парень шел по рельсам и разговаривал по телефону. Когда он увидел поезд, то перебежал на соседний путь, однако там навстречу двигался еще один поезд, который и сбил молодого человека.

А в Харьковской области под колесами поезда погиб 20-летний парень. По информации правоохранителей, водитель мопеда не отреагировал на звуковые и световые сигналы машиниста, когда пересекал пути.

Также сообщалось, что под Запорожьем поезд сбил пьяного мужчину. Инцидент произошел на 1113-м километре возле железнодорожной станции "Балабино".

Вы сейчас просматриваете новость " В Черновцах поезд насмерть сбил мужчину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...