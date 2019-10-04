В Черновицкой области в колодце нашли изуродованные тела матери с ребенком

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В городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела, с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце, во дворе, где проживала семья.

В убийстве подозревают 20-летнего сына погибшей. На месте трагедии нашли записку, в которой парень написал, что хочет покончить с собой. Из собственных источников "Сегодня" стало известно, что парень страдает аутизмом. Сначала родственники искали именно его, а потом заметили исчезновение матери и сестры. Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Тела из колодца достали спасатели.

"Тела пострадавших достали из колодца. Было установлено, что на них имеются телесные повреждения в виде ножевых ранений", – сообщил заместительл начальника Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Александр Чубей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась. Проанализировав статистик ГПУ, мы поняли, что выросло число изнасилований, а взятки исчисляются десятками миллионов гривен.

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