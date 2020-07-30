Десантники в Чугуеве высадились из вертолета в воду прямо среди отдыхающих

Десант был высажен в рамках учений

В Чугуеве (Харьковская область) отдыхающие на пляже люди стали очевидцами высадки десантников из вертолета прямо в воду. Видео этого эпизода выложили в группе "ХС. Харьков" в Facebook.

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На кадрах видно, как из низколетящего вертолета на глазах изумленных купальщиков четыре десантника выпрыгивают в воду.

Далее, согласно выложенной записи, вертолет набрал высоту и как ни в чем не бывало полетел дальше.

Отмечается, что десант высаживался в рамках учений.

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