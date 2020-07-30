Українська
$ 27,69
32,47
  1. Последние новости Украины

Десантники в Чугуеве высадились из вертолета в воду прямо среди отдыхающих

30 июля, 15:20

Сергей Соловьев Сергей Соловьев

Десант был высажен в рамках учений

В Чугуеве (Харьковская область) отдыхающие на пляже люди стали очевидцами высадки десантников из вертолета прямо в воду. Видео этого эпизода выложили в группе "ХС. Харьков" в Facebook.

Реклама

На кадрах видно, как из низколетящего вертолета на глазах изумленных купальщиков четыре десантника выпрыгивают в воду.

Далее, согласно выложенной записи, вертолет набрал высоту и как ни в чем не бывало полетел дальше.

Отмечается, что десант высаживался в рамках учений.

В тренде
Учеба в школах с 1 сентября: Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом

Напомним, 28 июля на курорте Арабатская стрелка в Херсонской области полицейский бросился спасать детей, которых уносило течением, однако в результате происшествия сам погиб.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вертолет чугуев десантники
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области
Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской областиОдесса
В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за суткиУкраина
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды "штурмуют" отдыхающие: фотоЗапорожье
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по Донбассу
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по ДонбассуПолитика
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилосьЗапад
В России хотят ввести новые санкции против Украины: о чем гласит законопроект
В России хотят ввести новые санкции против Украины: о чем гласит законопроектЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять