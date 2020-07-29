Українська
$ 27,69
32,45
  1. Последние новости Украины

В ЦИК в разгар подготовки к местным выборам выявили коронавирус

29 июля, 17:56

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В работу комиссии внесены соответствующие изменения

В разгар подготовки к местным выборам в Украине, которые пройдут в октябре, в Центральной избирательной комиссии выявили случай коронавируса.

Реклама

Об этом сообщается в фейсбуке ЦИК. В связи с этим в админздании Комиссии усилили карантинные меры, а граждан попросили не заходить в помещение без крайней необходимости. При посещении обязательно надевать маски и перчатки.

В связи с этими обстоятельствами, глава ЦИК Олег Диденко подписал распоряжение, которое постановляет проводить подачу кандидатов в состав территориальных избирательных комиссий на втором этаже админздания Комиссии и организовать предварительную запись для посетителей.

В тренде
Холодный атмосферный фронт в ближайшие дни изменит погоду в Украине

"С целью упрощения процедуры и минимизации контактов между посетителями создали возможность предварительной записи представителей субъектов представления кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий для представления документов. Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и придерживаться физической дистанции не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения", – призывает ЦИК.

Как известно, 15 июля Верховная Рада приняла проект постановления о проведении местных выборов. Выборы депутатов областных, киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях страны, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин ЦИК коронавирус местные выборы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевиками
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевикамиПолитика
"Утонувшая" Кирилловка и разрушенные дороги: что натворила непогода на запорожских курортахЗапорожье
Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области
Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской областиОдесса
Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе: где велся огонь
Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе: где велся огоньДонбасс
На глазах у прохожих: в Днепре мужчина жестоко избил женщину (видео)
На глазах у прохожих: в Днепре мужчина жестоко избил женщину (видео)Днепр
Кучма давно просился на выход: Резников рассказал, кто будет главным в ТКГ
Кучма давно просился на выход: Резников рассказал, кто будет главным в ТКГПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять