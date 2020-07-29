В ЦИК в разгар подготовки к местным выборам выявили коронавирус

В разгар подготовки к местным выборам в Украине, которые пройдут в октябре, в Центральной избирательной комиссии выявили случай коронавируса.

Реклама

Об этом сообщается в фейсбуке ЦИК. В связи с этим в админздании Комиссии усилили карантинные меры, а граждан попросили не заходить в помещение без крайней необходимости. При посещении обязательно надевать маски и перчатки.

В связи с этими обстоятельствами, глава ЦИК Олег Диденко подписал распоряжение, которое постановляет проводить подачу кандидатов в состав территориальных избирательных комиссий на втором этаже админздания Комиссии и организовать предварительную запись для посетителей.

В тренде Холодный атмосферный фронт в ближайшие дни изменит погоду в Украине

"С целью упрощения процедуры и минимизации контактов между посетителями создали возможность предварительной записи представителей субъектов представления кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий для представления документов. Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и придерживаться физической дистанции не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения", – призывает ЦИК.

Как известно, 15 июля Верховная Рада приняла проект постановления о проведении местных выборов. Выборы депутатов областных, киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях страны, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама