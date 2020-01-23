В Давосе украинец припарковался "по-киевски" и получил солидный штраф: видео

Член украинской делегации уже неделю в Давосе и только сейчас «попал на деньги»

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Украина в Давосе успела выставить себя в не самом выгодном свете. Точнее, один из гостей, приехавший на Всемирный экономический форум, припарковался чисто по-киевски – на тротуаре, загородив почти всю прохожую часть. За это ему выписали внушительный штраф.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, представитель украинской делегации оставил свой внедорожник напротив Украинского дома прямо на тротуаре, за что ему сразу к стеклу просунули квитанцию о штрафе. Журналистка отметила, что в Давосе довольно проблематично найти место, где оставить автомобиль.

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Герой парковки показал, что в квитанции значится штраф в 120 швейцарских франков (около 110 евро, или 3 тыс. грн). Отметим, что в Украине за нарушение правил парковки или стоянки в неположенном месте 255 грн, а если неправильно запаркованный автомобиль мешает движению пешеходов или других машин – 510 грн.

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Сам водитель рассказал, что приехал в Давос на собственном автомобиле и не отрицал, что припарковался не в положенном месте и, судя по всему, не сильно расстроился штрафом.

"Ничего страшного, что ж делать. Приехали, увидили, вы же видите, как… Мы уже тут неделю, ничего на нарушали, просто так вышло, что мы сегодня оставили этот автомобиль", – сказал владелец автомобиля.

А тем временем президент Владимир Зеленский оценил свое выступление в Давосе, где он был 22 января. По его словам, западные инвесторы поддерживают Украину, и рассказал, как достучаться до них.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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