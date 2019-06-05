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В деле об убийстве ребенка под Киевом должно быть пять подозреваемых – Аваков

5 июня, 16:28

По словам министра, группа из четырех человек пьяными пристреливали ружье во дворе

Фото: twitter.com/MVS_UA
Фото: twitter.com/MVS_UA.

В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлялова в Переяслав-Хмельницком Киевской области должно быть пять подозреваемых. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после заседания правительства, сообщает "Радио свобода".

По его словам, группа из четырех человек (двух полицейских и двух гражданских) пьяными пристреливали ружье во дворе, и один из них случайно смертельно ранил мальчика.

"По моему мнению, там пять подозреваемых в этом убийстве. Четверо мужчин, которые стреляли. Кто из них стрелял, выяснит следствие. Может, все может, один, чья пуля. А также, я думаю, что женщина, которая спрятала то ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления. Это тоже надо квалифицировать, но это дело в настоящее время Государственного бюро расследований", – сообщил Аваков.

Он добавил, что подозреваемых полицейских ранее уволили из органов внутренних дел и восстановили по решению суда. В то же время Аваков отметил, что в Переяслав-Хмельницком отделении полиции была тяжелая кадровая ситуация.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег убийство, Аваков, переяслав-хмельницкий

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