В День борьбы с инсультом в Черкассах для спасателей провели мастер-класс: видео

А в Киеве можно бесплатно получить консультацию и пройти обследование

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Сегодня – Всемирный день борьбы с инсультом. Это вторая по частоте причина смерти по всей планете. Ежегодно болезнь подкашивает полмиллиона украинцев и около 40 тысяч из них умирают. В течение этой недели в Киеве проводят акцию по предотвращению инсультов. В больницах и мобильных пунктах, расположенных по всему Киеву, можно бесплатно получить консультацию и пройти обследование, определить вероятность инсульта у конкретного пациента.

А в Черкассах спасатели прошли спецкурс и научили местных жителей, как реагировать, если у человека случился приступ.

Врач Татьяна Данильченко показывает как не дать человеку, который потерял сознание после инсульта, захлебнуться. У тех, кто в сознании, шансов на спасение больше, ведь в таком случае инсульт распознать гораздо легче:

"У них может быть асимметрия лица, перекошенное лицо. Они могут чувствовать слабость в определенной половине тела – в правой или в левой. У них будет нарушена речь"

Владимир спасает Черкассы от различных бедствий уже 11 лет. И помогать человеку, у которого только случился инсульт, пока не приходилось.

"Не всегда на месте является скорая. И надо уметь оказать домедицинскую помощь, чтобы человек жил", – отмечает спасатель Владимир Зименков.

Ежедневно в Украине происходит около тысячи инсультов. Этот показатель стабильно растет – прибавляет в год пять процентов. Пострадавшим, в среднем, около семидесяти лет. Но в последнее время возраст инсульта постоянно молодеет.

"Когда лет 10 назад мы выезжали, самые молодые инсультные, которые в моей практике встречались – были лет 45. А сейчас уже бывают случаи, когда пациентам по 28 лет", – говорит Евгений Марюхеня, фельдшер медицины по неотложным состояниям

Охотится инсульт на малоподвижных людей в основном с высоким давлением. Вредные привычки и хронические болезни, особенно сердечные патологии и сахарный диабет повышают вероятность возникновения инсульта в разы.

"В питании предпочтение обычно следует отдавать фруктам и овощам. Это не менее 500 грамм, исключая, конечно такие калорийные продукты как картофель. Конечно, надо меньше нервничать и меньше употреблять животных жиров, продуктов", – говорит Петр Герасимьюк, врач кардиолог.

Медики отмечают: на спасение человека от инвалидности или смерти с момента инсульта остаются буквально два часа. Поэтому, если заподозрили инсульт – не медлите с вызовом скорой помощи.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в подробностях новой программы медгарантий в Украине. Лечение инфаркта и инсульта, роды, неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний, войдут в список бесплатных для пациентов медицинских услуг по программе медгарантий в 2020 году.

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