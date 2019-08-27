В День Независимости канал "Украина" стал лидером телесмотрения

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В субботу, 24 августа, в День Независимости страны телеканал "Украина" стал лидером телевизионного просмотра по всем основным аудиториям. По аудитории 18-54 (50 тыс. +) cредняя доля (shr, %) канала "Украина" составляла 11,77%*, рейтинг – 1,28%*. По аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 16,43%**, рейтинг – 2,48%**. По аудитории 4+ (Вся Украина): доля – 15,79%***, рейтинг – 2,16%***.

В этот день праздничный эфир канала "Украина" начался с трехчасового спецвыпуска "Ранок з Україною". Ведущие Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Григорий Герман и Мария Мельник отправились в разные уголки Украины, чтобы показать зрителям удивительность и красоту нашей родины. Праздничный выпуск утреннего проекта состоялся со средней долей (shr, %), по аудитории 18-54 (50 тыс. +), 13,23%*, а по аудитории 18+ (50 тыс. +) – 15,30%**.

Ко Дню Независимости новости "Сегодня" подготовили масштабный проект "Формула Независимости", в рамках которого основали новый праздник "День Украинца", установили национальный рекорд ко Дню государственного флага, а также наградили премией "Герои Сегодня" украинцев, поступки которых достойны особого уважения. В этот день спецпрограммирование "Сегодня" пользовалось большой популярностью среди зрителей. Спецвыпуск "Сегодня" в 19:00 занял первое место в своем слоте (*/**) и собрал среднюю долю (shr, %) по аудитории 18-54 (50 тыс. +) – 13,99%*, и по аудитории 18+ (50 тыс. +) – 19,42%**.

Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже – День Независимости: как Украина отмечает праздник

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Телепоказ грандиозного концерта "С Днем рождения, Украина!", который канал "Украина" подготовил для своих зрителей в рамках праздничного эфира ко Дню Независимости, собрал высокие показатели среди украинских телеканалов: по аудитории 18-54 (50 тыс. +), средняя доля (shr, %) составила 13,84%*, рейтинг (rat, %) – 2,75%*, а по аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 19,05%**, рейтинг (rat, %) – 5,51%**. В эфире прозвучали самые популярные украинские хиты в исполнении топовых артистов. Музыкальное шоу удивило зрителей высокотехнологичными постановками и неординарными художественными решениями.

Праздничный эфир канала "Украина" успешно завершился еще одним концертом – "Музыкальная платформа", который накануне 17 августа состоялся во Львове. Средняя доля (shr, %) концерта по аудитории 18-54 (50 тыс. +) составила 10,79%*, рейтинг – 1,97%*, по аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 11,93%**, рейтинг (rat, %) – 2,76%**.

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