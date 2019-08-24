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В День Независимости Украины на Донбассе и в Крыму вывесили украинскую символику

24 августа, 17:04

В Донецке и Луганске патриоты вывесили сине-желтые открытки

Сегодня в Украине отмечаем День флага 2019

Сегодня в Украине отмечаем День флага 2019 / Фото: Pixabay

На оккупированной территории Донбасса в День Независимости Украины патриоты расклеили поздравления к празднику. Об этом сообщает "Радио.Свобода".

Фотографии, подтверждающие это, отправили жители оккупированных боевиками городов. Листовки и постеры появились на админзданиях и в жилых кварталах оккупированных Донецка и Луганска. Так, расклеенные открытки заметили на улицах Петровского и Криворожской в Донецке, на улицах и на одной из школ в Луганске.

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Также в сети появились фото, как в оккупированном Россией Крыму в День Независимости Украины вывесили сине-желтые флаги. Соответствующие фото опубликованы на странице пользователя Дивний привид, що живе в макеті, а также Мид Роисси в Twitter.

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Фото: Facebook "Европейской солидарности"

Также, на странице INжир в Facebook рассказали, что в Феодосии жители запустили в небо флаг Украины привязанный к шарам желто-голубого цвета.

"Но флаг решил далеко не улетать и зацепился за столб, где продолжит висеть и радовать жителей города своим присутствием", – рассказывают в публикации.

Напомним, что на майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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